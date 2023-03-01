









FAHİŞ KİRA İSTEYEN EV SAHİPLERİNE İNANILMAZ CEZALAR GELİYOR







Ev sahibi yüksek kira istiyorsa yandı! Bu cezayı alınca fırsatçılığa tövbe edecekler. Devlet yüksek kira artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın felaketi deprem nedeniyle ev sahipleri fiyatları % 100 artırdı. Kira fiyatlarına yükselten ve kiracılarına evden çıkmaları için baskı yapan ev sahipleri için alo ihbar hattı oluşturuldu. Konu ile ilişkili Bakanlar ihbar edin çağrısında bulundu. CİMER'e ev sahipleri ile ilgili sayısız şikayet yağıyor. Cezalar kesinleşti. İşte ev sahiplerini bekleyen cezalar ve diğer tüm detaylar...İnsanların zor zamanlarını ve acılarını fırsat bilerek kiraları yükseltmeye çalışan fırsatçılara ceza üstüne ceza geliyor. Kahramanmaraş ilinde yaşanan ve 10 ili etkisi altına alan deprem felaketi nedeniyle kiralar acayip zamlanmıştı. Bazı ev sahipleri ve emlak piyasası fırsatçılığa girişerek kiraları ve ev fiyatları yüzde yüz oranında artırmıştı. Bu konuyla ilgili CİMER'e ve Alo 175 hattına sayısız şikayet geldi. Bakanlar bu konuyla ilgili konuşarak, vatandaşların böyle bir durumda karşılaşmaları halinde şikayette bulunmaları gerektiği konusunda uyardı. İşte diğer ayrıntılar...Düzenlenen kira artış verilerine göre ev sahibi kiracıya yüzde 25'in üstünde zam yapamıyor. Buna göre de alınan fazla kiralar ve zamlar nedeniyle yüksek fiyatlı cezalar gelmesi planlanıyor. Ayrıca kiracıların da bir takım hakları bulunuyor. Kiracıların haklarını bilmeleri ve ne yapmaları gerektiği konusunda bilinçli olmaları gerekiyor. Buna göre bir yıllık sözleşme sonucunda kiracıyı evden çıkartmak yasak. Buna göre ev sahibinin üç ay öncesinden kiracına yasal bilgilendirme yapması bulunuyor. Ayrıca kiralarda fırsatçılığın son bulması için tavan fiyat ve taban fiyatlar belirlenmeye çalışıyor. İleriki günlerde kiralar ile ilgili geniş düzenlemelerin olacağı belirtildi. Son zamanlarda şikayetlerin inanılmaz artması ve fırsatçılığın peydah etmesi nedeniyle devlet bu konuda düzenleme yoluna gidecek.