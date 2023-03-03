Ev sahipleri dikkat! Evinizi kiraya verenler uyarıldı: İndirim yapılacak







KİRA VERGİLERİNDE İNDİRİM İMKANI!







Evlerini kiraya veren ev sahipleri için yıllık beyan dönemi geldi. Mart ayının gelmesi ile birlikte beyanname verilmeli ve ilk taksit ödenmelidir. Gelir Vergisi Kanunu'nun sunduğu yöntemler nelerdir? İndirilecek giderler nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.Mart ayı itibariyle Gelir Vergisi Kanunu kira geliri taksitlerinin ilk ödemesi için süreç başlamıştır. Bumim Doğrusöz ekonomim.com'da Kira gelirlerinin gerçek gider yöntemi ile beyanı" yazısında ev sahipleri için açıklamada bulundu.Mart ayı gelmesi ile birlikte gelir vergisi mükellefleri için yıllık beyanname dönemi gelmiş bulunmaktadır. OHAL olan yerlerin dışındaki illerimizde Mart ayı içerisinde beyannamelerini verme ve kira vergisinin ilk taksitini (yarısını) ödemesi gerekmektedir. Kira gelirinin belirlenmesinde Gelir Vergi Kanunu yükümlü olan şahıslara iki seçenek sunmuştur. - Götürü gider yöntemi - Gerçek gider yöntemidir. Bu seçeneklerden birini seçebilme imkanına sahiptir. Götürü gider yöntemi seçen kişiler 2 yıl geçmesi halinde bu seçenekten dönebilirler. Geçmesi halinde diğer seçeneği seçebilecekler. Gerçek gider yöntemini tercih edenler safi iradın tespitinde dikkate alınması adına, belgeli ve kirayı veren sahip tarafından yapılmalıdır. Safı iradın için 2022 yılında indirimler şu şekildedir: -Ev sahibi tarafından ödenmiş aydınlatma, ısıtma, su, asansörün giderleri, -Kiraya verilen mallar için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile yükümlü olan giderler;, -Kiraya verilen mal ve haklar ile ilgili sigorta giderleri, -Kiraya verilen mal ve haklar sebebiyle yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut kirası verilen bir gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Ancak, indirilmeyen kısım 88 inci maddenin 3 üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz) -Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, harç ile ev sahipleri tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara ortak paylar - Ev sahiplerinin yaptığı onarım giderleri -Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve bakımın sürdürülen giderleri -Kiraladıkları mal ve hakları kiraya veren ev sahiplerinin ödedikleri kiralar ve diğer giderler, -Sahibi bulundukları evleri kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli -Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak kanuna göre ödenen zararın tazminatları, -Ev sahipleri tarafından yapılan ve konutun değerini arttıran niteliği bulunan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcama giderleri, Kiraya verilen malın ve hakkın ödemesi gecikmesi halinde zam ve faiz bindirilerek gider olarak indirilmesi mümkün değildir. Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde ev kiraya verildiyse yazının dikkate alınarak giderlerin indirilmesi hususuna dikkat çekmektedir. Gerçek gider yöntemi seçildiyse gider belgeleri beyannamesinin vergi dairesine verilmesi gerekmemektedir. Bu belgenin 5 yıl saklanması vergi dairesinin talebi halinde sunulması gereklidir. Eğer sunulmazsa ispat edilememesi sebebiyle gerekçe reddedilmektedir. Bulunan konuta kombi takılması, tesisat yapılması gider sayılmaz. Bunlar amortisman hesabında ele alınır. Geçmiş zamanda fazla alınan kiralar mahkeme kararı ile gider olarak dikkate alınmaz. İade olması halinde bundan önceki zamanda alınan kirada azalma gerçekleştiğinde, şimdiki zamanda beyanın düzeltilmesi şarttır. Kiraya verilmiş taşınmazdan kira gelir seçeneğini gerçek gider seçenler, bu yılda emlak vergi tutarını, kira gelirlerinde indirim için kullanabilir. 3 gayrimenkulün depremde hasar tespiti sonrasında riskli veyahut yıkım kararı ardından zararı konusunda Mali İdare şu açıklamada bulundu: “deprem nedeniyle hasar gören söz konusu gayrimenkullerin amortisman sonrası kalan net değerinin, gider olarak indirim konusu yapılmasının mümkün olmadığı; ayrıca deprem nedeniyle hasar gören gayrimenkullerden önceden elde olunmuş kira gelirlerinin beyanında sermayede vukua gelen eksilme nedeniyle zarar olarak da düşülemeyeceği yönünde görüş vermiştir.