Ev sahipleri dikkat! Hemen yıllık kiranızı hesaplayın: Bu tutarın altındaysa ödeme yapmanıza gerek kalmayacak!













KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA VE DÜŞÜLEBİLİR GİDERLER

KİRA GELİR BEYANNAMESİNİZİ 31 MART'A KADAR VERİN: İKİ TAKSİTTE ÖDEYİN!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı, kira gelir beyannamesi ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu. Bu kapsamda, yıllık konut kira geliriniz 9 bin 500 TL'nin altında ise veya işyeri kira geliriniz 70 bin TL'nin altındaysa, beyanname vermeniz gerekli değildir. Ancak, bu istisnai tutarları aşan herkesin beyanname vermesi zorunludur. Ayrıca, kira geliri elde eden kişilerin vergiden düşebileceği bazı kalemler de belirlendi. Örneğin, konut kirası gelirlerinde gayrimenkul satın alma masrafları, onarım ve bakım giderleri, sigorta primleri, aidatlar, emlak vergisi ve diğer bazı giderler vergiden düşülebilir. İşyeri kira gelirlerinde ise, benzer şekilde emlak vergisi, sigorta primleri, kira stopajı, aidatlar, amortisman giderleri gibi kalemler vergiden düşülebilir.Emsal oranlar kullanılarak hesaplanacak vergilerin ödeme tarihi de bu ay içinde belirlendi. Bu nedenle, kira gelir beyannamesi vermeniz gerekiyorsa, zamanında beyanname vermeniz ve vergilerinizi ödemeniz önemlidir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği vergi istisnaları ve vergiden düşülebilecek kalemleri dikkate alarak, kira gelir beyannamenizi doğru bir şekilde hazırlamanız gerekmektedir.Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından verilen bir açıklamaya göre, ev sahipleri tarafından verilecek olan kira gelir beyannamelerinde, konut ve işyeri kira gelirlerinde belirli tutarlarda istisna uygulanabilecek. Buna göre, yıllık konut kira geliri 9 bin 500 TL'nin altında olanlar ile işyeri kira geliri 70 bin TL'nin altında olanlar için kira gelir beyannamesi vermek zorunlu değil. Ancak, bu tutarları aşan gelirler için beyanname verilmesi gerekiyor. Ayrıca, yurt dışında ikamet eden kişiler için kira gelirlerinde istisna uygulanmayacak. Bu kişilerin kira gelirlerinin tamamı vergilendirilecek. Gelir beyannamesi sonrası hesaplanacak olan vergiler, istisnai tutarlar düşüldükten sonra belirlenecek. Konut kira gelirleri için yıllık 9 bin 500 TL, işyeri kira gelirleri için ise 70 bin TL istisna uygulanacak. Bunun yanı sıra, konut ve işyerleri için yapılan bazı kişisel harcamalar da belgelenmesi halinde vergi tutarından düşülebilecek. Kiralanan gayrimenkuller için ödenen bazı giderler, bu giderlerin belgelenmesi şartıyla vergiden düşülebilecek. Bu şekilde, ev sahipleri kira gelirleri üzerinden daha az vergi ödeyebilecekler.2022 yılı boyunca kira geliri elde eden konut, işyeri, arsa ya da arazi sahiplerinin vermekle yükümlü oldukları kira gelir beyannameleri için son tarih 31 Mart 2023. Bu beyannameler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan 'Hazır Beyan Sistemi' üzerinden ya da ikamet edilen bölgedeki vergi dairelerine başvurarak gerçekleştirilebilecek. Konutlar için yıllık 9.500 TL, işyerleri içinse 70.000 TL'ye kadar olan kira gelirleri, vergi istisnası kapsamında beyanname verme zorunluluğu olmaksızın beyan edilmeyecek. Bu istisnai tutarları aşan tutarlara ilişkin beyannameler ise hazırlanarak vergi dairesine sunulacak. Vergi tutarları, istisnai tutarların düşüldüğü tutarlar üzerinden hesaplanacak. Kiraya ilişkin gelir vergisi beyannamelerinin vergileri ise iki taksit halinde ödenecek. İlk taksit mart ayında, ikinci taksit ise temmuz ayında ödenecek. Ödemeler, GİB'in internet sitesi veya e-Devlet üzerinden yapılabilirken, vergi dairelerinde de gerçekleştirilebilecek.