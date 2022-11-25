EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 08:18

Ev sahipleri, kiracılar! O ücrete zam geldi: Resmi Gazete'de duyuruldu! Cep yakacak

Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre o ücrete rekor zam geldi. İşte yeni fiyatlar..

EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 08:18
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Ev sahipleri, kiracılar! O ücrete zam geldi: Resmi Gazete'de duyuruldu! Cep yakacak


Resmi Gazete’nin yeni sayısında birçok kalemde değişiklikler yapıldı. Ev ve işyeri sahipleri, kiracıları ilgilendiren yeni bir gelişme yer aldı. Buna göre Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişikli Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı. Karar, DASK teminat bedeli ve prim tutarlarına zammı getirdi.

Ev sahipleri, iş yeri sahipleri ve kiracıların bulundukları mesken için DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası yaptırması gerekiyor. Son aylarda konut fiyatlarının yükselmesiyle birlikte DASK tutarlarında da artış bekleniyordu. Bu beklenti yeni yıl gelmeden yanıt buldu ve Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile DASK tutarları yükseltildi.



Konut fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle herhangi bir afet durumunda vatandaşların DASK poliçesinden alacakları tazminat tutarı az kalmıştı. Örneğin bir milyon liralık bir daire alındığında 200 bin lira DASK tazminatı ödeniyordu. Ancak yeni karar ile önceki tutarlar güncellendi.

DASK tutarları güncellendi, prim tutarları zamlandı

Zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapılmasıyla altıncı fıkrada yer alan yüzde 10 ibaresi, yüzde 20 olarak değiştirildi. Böylelikle belirlenecek asgari prim tutarı risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba kadar 280 TL, 180 TL, 140 TL, 110 TL, 90 TL ve 80 TL’den az olamaz ibaresi eklendi.

Üçüncü maddede yer alan 320 ibaresi ise 640 olarak değiştirildi.

Buna göre yapı tarzı betonarme olan konut/işyerleri için sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 3 bin 16 lira,

Diğer yapılar için ise sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 2 bin 80 lira olarak belirlendi.

DASK teminat bedeli ve prim tutarlarında yapılan değişiklik 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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