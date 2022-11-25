Ev sahipleri, kiracılar! O ücrete zam geldi: Resmi Gazete'de duyuruldu! Cep yakacak

Resmi Gazete’nin yeni sayısında birçok kalemde değişiklikler yapıldı. Ev ve işyeri sahipleri, kiracıları ilgilendiren yeni bir gelişme yer aldı. Buna göre Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişikli Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı. Karar, DASK teminat bedeli ve prim tutarlarına zammı getirdi. Ev sahipleri, iş yeri sahipleri ve kiracıların bulundukları mesken için DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası yaptırması gerekiyor. Son aylarda konut fiyatlarının yükselmesiyle birlikte DASK tutarlarında da artış bekleniyordu. Bu beklenti yeni yıl gelmeden yanıt buldu ve Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile DASK tutarları yükseltildi.
Konut fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle herhangi bir afet durumunda vatandaşların DASK poliçesinden alacakları tazminat tutarı az kalmıştı. Örneğin bir milyon liralık bir daire alındığında 200 bin lira DASK tazminatı ödeniyordu. Ancak yeni karar ile önceki tutarlar güncellendi.