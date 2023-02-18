Ev sahipleri paralarını geri alabilecek: Deprem sonrası o şartı sağlayanlar için karar çıktı













Ayıplı mal nedir?

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından vatandaşlar yapı denetim raporuna başvurmaya başladı. Yapılan incelemeler sonucunda daire veya bina deprem için riskli bulunursa ev sahipleri tüketici kanunu kapsamında kendilerine evi satan kişi veya kurumlara tazminat davası açabilecekler. Vatandaşların bu hakkına satış bedeli de dahil. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili hasara uğratan deprem sonrasında sorumlu olduğu anlaşılan 163 şüpheli bulundu ve müteahhitler için soruşturma başlatıldı. Korkutucu depremin ardından vatandaşlar güvende olup olmadıklarını merak etmeye başladı. Beklenen Marmara depremi için oldukça riskli olduğu düşünülen İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, denetim raporuna gerek duymaya başladı.Ekonomik zorluklar, kentsel dönüşümün ertelenmesi ve zaman gibi faktörler nedeniyle yapılmayan yapı denetimlerde, halka yardımcı olacak haklar mevcut. Vatandaşlar aldıkları yapı denetim raporlarında evlerinin depreme dayanıklı olmadığı sonucuyla karşılaşırlarsa birçok hak sahibi olacaklar. Evleri riskli bulunan vatandaşlar, firma veya müteahhitlere tazminat davası açabilir, ev satış bedellerini geri alabilir ya da ücret ödemeden evlerini onarabilirler.Bu durumun tüketici hakları ile ilgili olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Haluk Nami Nomer, "Söz konusu yapının şartnamelere uygun olmadan yapılması durumu ortaya çıkarsa ayıp hükümlerine başvurabiliriz" ifadelerini kullandı. Sözleşmede net olarak hüküm yer almasa bile müteahhit yapı yönetmeliklerine göre ve teknik şartnameler kapsamında binaların sağlam yapılması gerektiğini söyleyen Nomer, binanın riskli bulunması durumunda vatandaşların çeşitli hakları olduğunu dile getirerek, “Ayıplı bir mal satın alındığı zaman ayıp hükümlerine dayanarak çeşitli talepler ileri sürülebilir. Sözleşmeden dönülebilir, yani artık ‘ben bu evi istemiyorum paramın iadesini istiyorum’ denilebilir, bedelde indirim istenebilir, ücretsiz onarımı talep etme ve ayrıca tazminat hakkı da saklıdır. Tüketici kanunu çerçevesinde ağır kusur ve hile varsa zaman aşımı hükümleri de uygulanmaz. Kanun açıkça bunu belirtiyor" dedi. Nomer bununla birlikte; bu hakların evi satan kişilere yöneltilebileceğini, binayı yapan kişinin aynı zamanda satışını yapması durumunda bunun tüketici hakları kapsamına girdiğini belirterek, "Zaman aşımı da tüketici kanunu hükümlerine göre belirlenecektir ve ağır kusur ve hile durumunda zaman aşımı yoktur. Doğrudan yükleniciden satın almamışsak, başka birinden satın almışsak o zaman bu işlem tüketici işlemi değildir ve tüketici kanunu uygulanmaz" şeklinde konuştu. Nomer bu durumda Türk Borçlar Kanunu'nun devreye gireceğini, zaman aşımının da borçlar kanunu kapsamında olacağını ve zaman aşımı söz konusuysa bunun teslimden itibaren 20 yıl olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Eğer doğrudan satın almadıysak kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile yani arsa sahibi biziz ve müteahhit inşa etti bize de kaç tane ise bağımsız bölüm yani daire verdi diyelim. Yargıtay bu tür işlemleri tüketici işlemi olarak kabul etmiyor. Dolayısıyla tüketici kanunu uygulanmaz. Evet, haklarımız yine var fakat tüketici kanunundaki zaman aşımı hükümleri burada uygulanmaz. Yani ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zaman aşımı hükümleri uygulanmaz maddesi uygulanmaz. Zaman aşımı ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın teslimden başlayarak 20 yılın geçmesi ile zaman aşımına uğrar."