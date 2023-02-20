Ev sahipleri ve emlakçılar bunu yapamayacak! Depremzedeler için kira kararı: O ücret alınmayacak!







DEPREMZEDELERDEN KİRA KOMİSYONU ALINMAYACAK! FIRSATÇILAR KİRALARA FAHİŞ ZAMLAR YAPARKEN YÜREKLERE SU SERPECEK haber GELDİ







"KOMİSYON ALINMAYACAK"

Yıkılan veya ağır hasar gören evlerinde yaşamaya devam edemeyen depremzedeler, yeni bir ev arayışında kira komisyonu ödemeyecekler. Bu karar, ev fiyatlarındaki artışa dair eleştirilere karşı yetkililer tarafından alınmış bir önlem olarak değerlendiriliyor.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan binalar ve hasar gören apartmanlar nedeniyle barınma sorunu yaşayan depremzedeler, Adana Emlakçılar Esnaf Odası'na başvurdu. Emlakçılar, fahiş fiyat artışlarına karşı örnek bir davranış sergileyerek, depremzedelerden ev kiralarken komisyon talep etmeyeceklerini kararlaştırdı. Yoğun mesai harcayarak afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan emlakçılar, insanların güvenli bir şekilde barınmalarını sağlamak için çaba gösteriyor.Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ülkü Uçar, depremin hemen ardından üyeleriyle bir araya gelerek aldıkları ortak karar doğrultusunda depremzedelerden kira komisyonu almayacaklarını duyurdu. Yoğun bir şekilde müracaat eden insanların acil ihtiyaçlarını karşılamak adına ofislerinin kapalı olmasına rağmen kiralama işlemleri gerçekleştirdiklerini belirten Uçar, evi yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerden komisyon talep etmeyeceklerini vurguladı. Başkan Uçar, son zamanlarda konunun kötüye kullanıldığına dikkat çekerek, normalde ev kiralama işlemlerinde komisyonun kira bedeliyle aynı oranda olduğunu ancak depremzedeler için yıkım ya da ağır hasarlı belgesi getirilmesi halinde bu bedelin alınmayacağını belirtti. Başkan Uçar, Adana'ya gelen diğer afetzedeler de dahil olmak üzere, bu insanlara yardım etmek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını ifade etti.