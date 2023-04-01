GÜNDEM
01 Nisan 2023 - 07:45

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, artık mecburi oldu! 1 Eylül'de uygulamaya giriyor... Kira konusu, komşuluk uyuşmazlıkları, kat mülkiyeti sorunları için yeni karar!

Ev sahipleri ve kiracıların dikkatini çeken açıklamalar gelirken mecburi hale gelen bu durum gündeme geldi. 1 Eylül'de uygulamaya giriyor. Her sene 126 binden fazla dava komşuluk uyuşmazlıkları, kat mülkiyeti sorunu üzerinden mahkemeler açılıyor. Arabuluculuk süresi nasıl işler, arabuluculuk nedir?

GÜNDEM
01 Nisan 2023 - 07:45
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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, artık mecburi oldu! 1 Eylül’de uygulamaya giriyor... Kira konusu, komşuluk uyuşmazlıkları, kat mülkiyeti sorunları için yeni karar!


Enflasyonun yükselmesi ve emlak piyasalarında ki rağbet artmasıyla beraber çoğu ilde ev kiraları geçen seneye bakılarak iki katına çıkartıldı. Ev fiyatlarının yükselmesiyle beraber kimi ev sahibi kira gününün gecikmesinden şikayetçi olurken kiracı haksız olarak fiyatların yükselmesinden şikayetçi oluyor. Mahkemeler bu konulardan dolup taşarken dava açmadan önce arabuculuk zorunlu hale geldi.

126 BİN DOSYADA ARABULUCU DEVREYE GİRDİ

Komşu uyuşmazlıkları sorunları hakkında 126 bin dava dosyası açılırken arabuluculuk devreye girdi. Açılan davalarla alakalı olarak arabuluculuk için adım atıldı. 4 hafta süreyle arabulucu ile müzakere edecek ve eğer sonuç alamazlarsa dava süreceği belirtildi.



arabuluculuk

Adalet Bakanlığı tarafından yeni düzenlemelerle alakalı 4 milyon 26 bin 754 dosya arabulucular tarafından çözülmek adına çalışmalar başladı. 3 milyon 715 bin 770'inde görüşmeler tamamlanırken 2 milyon 581 bin 397'sinde anlaşmaya varıldı.

ARABULUCULUKTA BAŞARI ORANI %69

Arabuluculuk üzerinden açılan dava dosyalarının çözülme oranı yüzde 69 olarak açıklanırken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, arabuluculuğu içerisinde genişleterek icra ve iflas kanunu ile bazı kanunun ile bazı kanunlardan değişiklik yapılmasına dair kanun kira, komşu uyuşmazlıkları ve kat mülkiyeti gibi anlaşmazlıklara dair arabuluculuk şartı getirilmesine karar verildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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