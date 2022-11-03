YAŞAM
03 Kasım 2022 - 10:36

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Bunlara dikkat edilmezse eviniz elden gidebilir

Ev sahipleri ve kiracıların tahliye taahhütnamesi imzalarken dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor. Bunlara dikkat edilmezse ev sahibi de kiracı da evini kaybedebilir.

YAŞAM
03 Kasım 2022 - 10:36
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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Bunlara dikkat edilmezse eviniz elden gidebilir


2022 yılının ilk aylarından bu yana emlak piyasasında yaşanan yukarı yönlü hareketlilik ilk olarak konut fiyatlarını yukarı taşımıştı. Ardından ev kiralarının artması da çok sayıda ev sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getirdi. Ev sahipleri, daha önce kiracılarına imzalattıkları tahliye taahhütnamesi ile kiracıyı kolayca evden çıkarabiliyor. Ancak tahliye taahhütnamesinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Doç. Dr. Umut Yeniocak, tahliye taahhütnamesine ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Tahliye taahhüdü genel itibarıyla, kiracının konut ya da iş yerini belirli bir tarihte tahliye edeceğine yani boşaltacağına ilişkin yazılı bir beyanda bulunmasıdır.

Tahliye taahhütnamesi imzalarken mutlaka dikkat edilmeli



Tahliye taahhütnamesine ilişkin konuşan Yeniocak, birçok kişinin bilmediği bir ayrıntıyı anlattı. Kira sözleşmesinde ismi yazan eşin tek başına tahliye taahhüdü veremeyeceği, tahliye için her iki eşin de imzasının bulunması gerektiğini söyledi.

Tahliye taahhüdünün mutlaka yazılı bir şekilde kiracının imzasını taşıması gerektiğinin altını çizen Yeniocak, birden fazla kiracı bulunuyorsa tüm kiracıların bu belgeyi imzalama şartı olduğunu belirtti. Belgeye, hangi konut ya da iş yerinin tahliye edileceğinin açık bir şekilde yazılması gerektiğini ve belgenin geçerli kabul edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olduğuna değindi.

Tahliye taahhütnamesinde tahliye tarihi yazmalıdır, herhangi bir şarta bağlanmamalıdır, taahhüdün düzenlenme tarihi kira sözleşmesinden bir sonraki tarih olmalıdır aksi halde geçersiz kabul edilir. Kiracıların belgenin hile ya da baskı yoluyla imzalandığını iddia etme hakkı vardır, bu nedenle usulüne uygun olarak her iki tarafın da rızası alınarak imzalanmalıdır.

Bu noktalara dikkat edildiğinde tahliye taahhütnamesi her iki tarafın da hakkını koruyan yasal bir belge olma niteliği taşır. Burada önemli olan nokta, tarafların birbiriyle anlaşma sağlayarak belgeyi imzalamasıdır.

Kiracı tahliye tarihinde evden çıkmazsa ne olur?

Açıklamalarına devam eden Yeniocak, kiracının tahliye tarihinde evi boşaltmaması durumunda işleyecek süreci anlattı. Ev sahipleri, taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içerisinde tahliye talebiyle icra takibi başlatılabilir veya tahliye davası açabilirler. Bu sürenin geçmesi halinde tahliye talebi hakkının düşeceğinin altını çizen Yeniocak, dava işleminin bir aylık süre içerisinde yapılması gerektiğini söyledi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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