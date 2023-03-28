YAŞAM
28 Mart 2023 - 22:15

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira kontratında yeni dönem başlıyor: Artık böyle yapılacak

Kırtasiyelerden temin edilen kira kontratı tarih mi oluyor. Peki şimdi ne yapılacak? İşte detaylar...

YAŞAM
28 Mart 2023 - 22:15
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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira kontratında yeni dönem başlıyor: Artık böyle yapılacak
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KİRA KONTRATI TARİHE KARIŞIYOR!



Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakındıran ilgilendiren bir karar çıktı. Yeni dönemde konut ve iş yeri kiralamak isteyenler kira kontratı yerine….

kira



Son zamanların en dikkat çeken haberlerinden biri olan bu haber kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiriyor.

Ev ya da iş yeri kiralamak isteyenler kırtasiyelerden kira sözleşmesi alıp doldurarak ev sahibiyle anlaşma yapıyordu. Ancak bu gelenek ne yazık ki artık tarihe karışacak. Peki ev ya da iş yeri kiralamak isteyenler ne yapacak? İşte detaylar…

kira

Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren bu habere göre kira sözleşmesinde çok önemli bir değişiklik oldu. Yeni sisteme göre kira sözleşmesi kırtasiyeden alınmak üzere e devlet üzerinden yapılacak.

Milyonlarca kişinin ev ya da iş yeri kiralamak için uğradığı kırtasiyelerden kira kontratı devri bu kez sona eriyor. Kira sözleşmelerinde yeni bir düzenleme devreye sokuluyor. Peki e devlet üzerinden bu işlemler nasıl yapılacak. İşte detaylar…

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir adım attı. Yeni çıkarılan düzenlemeye göre 2023-2025 dönemini kapsayan “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı” yürürlüğe giriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren bu kararın mimarı oldu. Yeni yapılan kira sözleşmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Nebati, "Rekabet gücünü artırmak, vergi kaybının önüne geçerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturmak için kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize devam ediyoruz." diye konuştu. Ayrıca düzenlemenin 2024 yılı sonunda tamamlanması da hedefleniyor

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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