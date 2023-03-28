Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira kontratında yeni dönem başlıyor: Artık böyle yapılacak

KİRA KONTRATI TARİHE KARIŞIYOR!
Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakındıran ilgilendiren bir karar çıktı. Yeni dönemde konut ve iş yeri kiralamak isteyenler kira kontratı yerine….
Son zamanların en dikkat çeken haberlerinden biri olan bu haber kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiriyor. Ev ya da iş yeri kiralamak isteyenler kırtasiyelerden kira sözleşmesi alıp doldurarak ev sahibiyle anlaşma yapıyordu. Ancak bu gelenek ne yazık ki artık tarihe karışacak. Peki ev ya da iş yeri kiralamak isteyenler ne yapacak? İşte detaylar…
Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren bu habere göre kira sözleşmesinde çok önemli bir değişiklik oldu. Yeni sisteme göre kira sözleşmesi kırtasiyeden alınmak üzere e devlet üzerinden yapılacak. Milyonlarca kişinin ev ya da iş yeri kiralamak için uğradığı kırtasiyelerden kira kontratı devri bu kez sona eriyor. Kira sözleşmelerinde yeni bir düzenleme devreye sokuluyor. Peki e devlet üzerinden bu işlemler nasıl yapılacak. İşte detaylar…