Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira yardımı tutarı değişti: Artık bu miktar ödenecek!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli adımlar atılıyor. Bu adımlardan en önemlilerinden biri de depremzedelere kira yardımı yapılacak olması idi. Haber Eko’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedelere yapılacak kira desteği için müjdeyi verdi. Bu kapsamda ev sahibi olan depremzedeler için ayda 5 bin TL, kiracı depremzedeler için ise 2 bin TL nakit yardımı yapılacağı duyurulmuştu.
Kira desteğine zam geldi!
Depremzedelere yapılacak 5 bin ve 2 bin TL’lik kira yardımı için geçtiğimiz günlerde yeni bir haber paylaşıldı. Bu kapsamda alınan karara göre kiracılara ödenecek 2 bin TL’lik destek ödemesi 3 bin TL’ye yükseltildi. Vatandaşlara yapılacak kira yardımı güncel haberler doğrultusunda 3 bin TL olarak güncellendi. 12 ay boyunca ödenmesi planlanan kira yardımı kiracılara toplam 36 bin TL, ev sahiplerine ise 60 bin TL olarak ödenecek.