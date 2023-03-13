Ev sahipleri ve kiracılar için flaş karar! 3.845 TL iade edilecek







VERGİ İADELERİNDE YENİ HABER







Ev sahiplerine müjde. Beyanname veren ev sahiplerine vergilerin iadesinin yapılacağı duyuruldu. Bu fırsattan yararlanacak olanlar iş yeri kira geliri olanlar için geçerli olacak. İadelerin nasıl yapılacağı ve koşullar yazının devamında.Yapılan habere göre, iş yerini mülk sahibinden kiralayan kişiler, hem net kira ödemesi yapıyor hem de maliyeye gelir vergisi stopajı ödemesi yapıyor. Maliyeye yapılan ödeme brüt kiranın yüzde 20 si kadar olduğu açıklandı. Mülk sahibi kişi kira geliri üzerinden verilen beyannamesinde kiracının ödediği vergiyi düşer. Fakat ayrıntı olarak belirtilen nokta ise şöyle, kiracı işletmenin ödediği vergi beyannamede hesaplanan vergiden yüksek çıkarsa farkı mülk sahibi vergi iadesi olarak talep edebilir. Bu talebini mülk sahipleri maliyeye bildirmelidir. Mülk sahipleri kiracısından aylık 6.000 TL gelir elde ediyorsa 3.845 TL iade talebinde bulunacak. Hesaplamaların mülk sahibinin götürü gider yönteminin kullanıldığını bildirildi. Aynı zamanda, özel okul, özel sigorta ve bağış yapanların kira gelirinden bu harcamaların düşeceği açıklandı. Mülk sahibi aylık 10.000 TL net kira geliri elde ediyorsa brütü 12.500 TL oluyor. Bu brüt kiranın yüzde 20 si maliyeye vergi olarak ödeniyor. Yani 2.500 TL ödeme yapılıyor. Kiraya verilen menkul, konut veya iş yeri olarak kullanılırsa kira bedelinin tamamı üzerinden vergi stopajı ödemesi yapılıyor.Geçtiğimiz sene hem konut hem de iş yeri kira vergisinin beyannamelerinden 9.500 TL'lik konut kira istisnası düşebilir. Ayrıca maliye bazı durumlarda beyanname istemiyor. Bu durumlar ise şöyle; Anne, baba, kardeş, dede, nine, çocuk gibi akrabaların kullanımına bırakılan konutlar için beyan istenmiyor. İş yerini bu kişilere kullandıranlar emlak vergi değeriinin yüzde 5 ini mülk sahibinin vergi ödemesini yapması gerekiyor.