EKONOMİ
06 Mart 2023 - 09:45

Ev sahipleri ve kiracılar kara kara düşünüyor! Kiralara en fazla bu miktarda zam yapılabilecek!

Mart 2023 itibariyle kira artış oranı merak ediliyor. Kiralık konut fiyatlarının artması mevcut kiracı ve ev sahiplerini zor durumda bırakıyor. Yüksek kira artışlarına ilişkin düzenlemelerle çözüm bulundu. TBMM'de kabul edilen 7409 sayılı yasa ile Türk Borçlar Kanunu'na Temmuz 2023'e kadar kira artış oranını düzenleyen geçici bir madde eklendi. Peki, Mart 2023 kira artış oranı nedir? Kira artışı nasıl hesaplanır? Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir?

EKONOMİ
06 Mart 2023 - 09:45
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Ev sahipleri ve kiracılar kara kara düşünüyor! Kiralara en fazla bu miktarda zam yapılabilecek!
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Kira artış zamanı mart ayı olan kiracılar, Meclis tarafından kabul edilen düzenleme kapsamında kira artış oranının sabitlendiğini biliyorlar. Ev sahipleri, 2023 yılı temmuz ayına kadar belirlenmiş bir oran dahilinde kira zammı yapabilirler. Kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu nedenle, ev sahipleri en son açıklanan enflasyon oranını kullanarak kira zammı hesaplaması yapabilirler. Kiracılar, bu hesaplama yöntemini kullanarak ne kadar zam yapılacağını önceden tahmin edebilirler.

2023 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

ev sahibi

8 Haziran 2022 tarihinde TBMM'nin onayı ile Türk Borçlar Kanunu'na kira artış oranını düzenlemek için geçici hükümler eklendi. Taraflar arasında anlaşma olması halinde, anlaşmaya varılan oranın Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) %25'ten fazla aşmaması kaydıyla geçerliliğini sürdürür. Kararlaştırılan sabit oranı aşan sözleşmeler, aşan miktar açısından geçersiz olacaktır. Kira artış oranı 2023 Temmuz ayına kadar bu şekilde belirlenecek.

FAHİŞ KİRA ARTIŞLARIYLA İLGİLİ ADLİ SÜREÇLER İŞLİYOR!



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar yaşandığını tespit etmesi üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların yoğun şekilde Ankara'ya geldikleri belirtilerek, bu durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler geldiği aktarıldı.

Ayrıca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da fahiş kira artışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu ve vatandaşların şikayetleriyle pek çok Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve adli süreçlerin işletildiğini ifade etti.

Bu gelişmeler, yasal kira artış oranının dışında fahiş fiyat artışları yapan ev sahipleri ve emlakçılar hakkında yasal işlem yapılacağını ve haklarında soruşturma açılabileceğini gösteriyor. Kiracılar, yasal haklarına uygun olarak belirlenmiş kira artış oranı dışında yapılan artışları kabul etmek zorunda değiller ve bu durumda haklarını aramak için adli yollara başvurabilirler.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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