Ev sahiplerinden kirada yüzde 25 artış sınırına kısa süreli kontrat çözümü!













EV SAHİPLERİ-KİRACI ARASINDA 6 AYDAN AZ SÖZLEŞME

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarındaki yüzde 25'lik sınırın uzatılmasının düşünüldüğünü açıkladı. Bu nedenle makul olmayan kira artışları için hapis cezası gibi yaptırımlar planlanıyor. Uzmanlar, yükselen ev fiyatlarının ardından kira tavanlarının piyasa gerçeklerinden uzak olduğunu vurguluyor.Tüm Girişimci Emlakçılar Derneği'nin başkan yardımlığını yapan Dr Mustafa Koçak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında yüzde 25'lik kira tavanının uzatılması kararı sonrası ev sahiplerinin farklı seçenekleri araştırmaya başladığını açıkladı. Koçak, açıklamasında “Kira artış limitinden sonra ev sahipleri genellikle iki seçenek konusunda tercih yapıyor. Bazıları evlerini satmaya başladı. Boş evi olanlar ise altı aydan az kısa süreli sözleşmeler imzalıyor veya günlük, haftalık gibi kısa süreli kiralamalara geçiyor. Yüzde 25 tavan uzatmasının kısa vadeli kirayı artıracağını düşünüyorum." dedi.