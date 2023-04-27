Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarındaki yüzde 25'lik sınırın uzatılmasının düşünüldüğünü açıkladı. Bu nedenle makul olmayan kira artışları için hapis cezası gibi yaptırımlar planlanıyor. Uzmanlar, yükselen ev fiyatlarının ardından kira tavanlarının piyasa gerçeklerinden uzak olduğunu vurguluyor.
GÜNDEM
27 Nisan 2023 - 10:37
Ev sahiplerinden kirada yüzde 25 artış sınırına kısa süreli kontrat çözümü!
Konut sektörü temsilcilerinin bir çoğu yüzde 25'lik ücret artışı sınırının piyasa gerçeklerinden uzak olduğuna inanıyor. Bu durum ev sahiplerinin evlerini satmalarına ya da kısa süreli kiralamalarına neden oluyor.
GÜNDEM
27 Nisan 2023 - 10:37