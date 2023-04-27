GÜNDEM
27 Nisan 2023 - 10:37

Ev sahiplerinden kirada yüzde 25 artış sınırına kısa süreli kontrat çözümü!

Konut sektörü temsilcilerinin bir çoğu yüzde 25'lik ücret artışı sınırının piyasa gerçeklerinden uzak olduğuna inanıyor. Bu durum ev sahiplerinin evlerini satmalarına ya da kısa süreli kiralamalarına neden oluyor.

GÜNDEM
27 Nisan 2023 - 10:37
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ev sahiplerinden kirada yüzde 25 artış sınırına kısa süreli kontrat çözümü!


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarındaki yüzde 25'lik sınırın uzatılmasının düşünüldüğünü açıkladı. Bu nedenle makul olmayan kira artışları için hapis cezası gibi yaptırımlar planlanıyor.

Uzmanlar, yükselen ev fiyatlarının ardından kira tavanlarının piyasa gerçeklerinden uzak olduğunu vurguluyor.



Ev sahiplerinden kirada yüzde 25 artış sınırına kısa süreli kontrat çözümü

EV SAHİPLERİ-KİRACI ARASINDA 6 AYDAN AZ SÖZLEŞME

Tüm Girişimci Emlakçılar Derneği'nin başkan yardımlığını yapan Dr Mustafa Koçak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında yüzde 25'lik kira tavanının uzatılması kararı sonrası ev sahiplerinin farklı seçenekleri araştırmaya başladığını açıkladı. Koçak, açıklamasında “Kira artış limitinden sonra ev sahipleri genellikle iki seçenek konusunda tercih yapıyor. Bazıları evlerini satmaya başladı. Boş evi olanlar ise altı aydan az kısa süreli sözleşmeler imzalıyor veya günlük, haftalık gibi kısa süreli kiralamalara geçiyor. Yüzde 25 tavan uzatmasının kısa vadeli kirayı artıracağını düşünüyorum." dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ