Ev sahiplerine müjdeli haber! Ödenen o paralar geri alınacak: Tek yapmanız gereken bu!

Dr. Yılmaz konut açıklamalarında bulundu. Ev sahiplerinin bazı haklarının olduğunu bunların unutulmaması gerektiğini söyledi. Yeni alınan bir konutun 5 sene garantisinin olduğunu açıkladı. Konunun ayrıntıları yazımızın devamında.
AĞIR HASARLI KONUTLARDAN HAK TALEBİ
Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay depremleri büyük bir yıkıma sebep oldu. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu açıklayan uzmanlar, asıl depreme karşı sağlam durabilecek yapıları inşa etmenin önemli olduğunu açıkladı. Uzmanlar, deprem dirençli yapılar oluşturulduğunda gerçekleşecek olan depremlerin yıkım etkisinin daha az olacağını veya olmayacağını açıkladı. Aynı zamanda başka bölgelerde de yaşanması beklenen depremlerin olduğunu da uzmanlar ekranlardan duyurdu. Açıklamalar üzerine özellikle Marmara Bölgesi'nde yaşayan insanlar oldukça büyük bir korkuya kapıldı. Depremin ardından bu durumlar yaşanırken uzman bir isim tarafından konunun hukuk tarafından açıklaması yapıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Dr. Çiğdem Mine Yılmaz, hasarlı ya da ağır hasarlı çıkan ve hukuken d ayıplı sayılan binalarda konut sahibinin 5 sene içerisinde sorumlu olan müteahhitle konut satıcısının avantajlı vade ve faiz gibi tekliflerle yönlendirdiği anlaşmalı şirketlerinden hak talep edilebileceğini açıkladı. Deprem felaketi sonrası evlerine hasar yaptırmak isteyen insanların sayısı arttı. Fakat aynı zamanda bu testte bina hasarlı çıkarsa yenilenmesi için istenilen ödemeleri de gerçekleştiremeyeceği için çekimser davranılıyor. Dr. Yılmaz'ın açıklamasına göre, eğer konut hasarlı, yapımda eksik, kolonda hata gibi durumlar yaşanırsa kişiler haklarını isteyebilecek. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 12. maddesinde belirtilenlere göre, tüketici 5 sene içinde konutu satın aldığı kişiye veya şirkete ayıbın giderilmesinden doğan haklarının kullanılmasını isteyebilir.