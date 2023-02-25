Ev sahiplerine müjdeli haber! Ödenen o paralar geri alınacak: Tek yapmanız gereken bu!







AĞIR HASARLI KONUTLARDAN HAK TALEBİ







ZARARIN KARŞILANMASI İÇİN 20 SENE

Dr. Yılmaz konut açıklamalarında bulundu. Ev sahiplerinin bazı haklarının olduğunu bunların unutulmaması gerektiğini söyledi. Yeni alınan bir konutun 5 sene garantisinin olduğunu açıkladı. Konunun ayrıntıları yazımızın devamında.Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay depremleri büyük bir yıkıma sebep oldu. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu açıklayan uzmanlar, asıl depreme karşı sağlam durabilecek yapıları inşa etmenin önemli olduğunu açıkladı. Uzmanlar, deprem dirençli yapılar oluşturulduğunda gerçekleşecek olan depremlerin yıkım etkisinin daha az olacağını veya olmayacağını açıkladı. Aynı zamanda başka bölgelerde de yaşanması beklenen depremlerin olduğunu da uzmanlar ekranlardan duyurdu. Açıklamalar üzerine özellikle Marmara Bölgesi'nde yaşayan insanlar oldukça büyük bir korkuya kapıldı. Depremin ardından bu durumlar yaşanırken uzman bir isim tarafından konunun hukuk tarafından açıklaması yapıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Dr. Çiğdem Mine Yılmaz, hasarlı ya da ağır hasarlı çıkan ve hukuken d ayıplı sayılan binalarda konut sahibinin 5 sene içerisinde sorumlu olan müteahhitle konut satıcısının avantajlı vade ve faiz gibi tekliflerle yönlendirdiği anlaşmalı şirketlerinden hak talep edilebileceğini açıkladı. Deprem felaketi sonrası evlerine hasar yaptırmak isteyen insanların sayısı arttı. Fakat aynı zamanda bu testte bina hasarlı çıkarsa yenilenmesi için istenilen ödemeleri de gerçekleştiremeyeceği için çekimser davranılıyor. Dr. Yılmaz'ın açıklamasına göre, eğer konut hasarlı, yapımda eksik, kolonda hata gibi durumlar yaşanırsa kişiler haklarını isteyebilecek. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 12. maddesinde belirtilenlere göre, tüketici 5 sene içinde konutu satın aldığı kişiye veya şirkete ayıbın giderilmesinden doğan haklarının kullanılmasını isteyebilir.Binadaki hasar, eksiklik hileyle gizlendiyse burada 5 yıllık süre olduğunu açıklayan Dr. Yılmaz, 5 yılın dışında maddi zararın karşılanması için de 20 senelik bir sürenin olduğunu açıkladı. Aynı zamanda Dr. Çiğdem Mine Yılmaz Tüketicinin Korunmasına Yönelik Kanun'da ve Borçlar Kanun'larında konut sahibinin ve alıcının korunmasına ilişkin maddelerin yer aldığını açıkladı. Ayrıca Medeni Kanun'un 865. maddesinde de hasarlı binalarla alakalı alacaklı kuruluşun alabileceği tedbirlere de yer verilmiştir. Bu tedbirler yerine getirildiğinde iki taraf için de iyi bir sonuç doğuracağı açıklandı. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Avukat Sıtkı Yılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayıplı sayılabilecek bir binanın var olması halinde tüketici bulunduğu yerdeki mahkemeye başvuru yaparak bina bedelinin karşılanmasını ve konuttaki malzemelerin zararının karşılanmasını talep edebilir.