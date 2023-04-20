Ev sahiplerinin bu tuzağına sakın düşmeyin! Hem evinizden hem de paranızdan olabilirsiniz







EV SAHİPLERİNE UYARILAR GELDİ







Ev sahipleri yüksek kira artışları yapmak isterken yeni düzenlemeler de belli olmaya başladı. Peki artık zamlar ne kadar olabilecek? Hangi ev sahipleri uyarıldı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ülke genelinde senelik olarak kira fiyatlarında Şubat ayında yüzde 189.5, metrekare başı artış ise 86.9 TL oldu. İstanbul'da senelik kira artışı yüzde 138.5, Ankara'da yüzde 153, İzmir'de yüzde 182.1 olarak belirlendi. Ülke genelinde ve üç büyükşehirde kira oranları fahiş şekilde arttı. Kira fiyatlarına yüzde 25 zam sınırlaması ise Temmuz ayında sona eriyor. Resmi olarak bir açıklama yapılmasa da kira fiyatlarında artış yüzde 70 oranlarına yükseldi. Temmuz ayında bitecek olan sınır sonrasında ev sahipleri kiralarını artırmayı bekliyor.Konunun uzmanları ev sahiplerini uyardı. TÜİK tarafından yapılan açıklamalar kapsamında Nisan ayı için kira artışları yüzde 70.20 olarak belirlendi. Yüzde 25 kira sınırı getirilse de fırsatçı ev sahipleri bununla yetinmedi ve fahiş şekilde kira artışı yapmaya başladı. Birçok kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan problemler sebebiyle birçok farklı mahkeme açıldı. Mahkemelerin yoğunluğu sebebiyle ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan sorunlar ilk olarak arabulucu ile çözülmeye başlanacak. Ev sahipleri son olarak yeni bir yöntem buldu ve kira sözleşmesi yanına tahliye taahhütnamesi eklemeye başladı. Uzmanlar bu konu ile ilgili açıklamalarını yaptı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre Avukat Sinan Keskin böyle bir taahhütnameye baskı altında imza atılması bunun geçersiz olacağını belirttiğini söyledi. Keskin, bu durumda mahkemeye başvuru yapılırsa imzanın geçersiz olacağını ve hem ev sahibinin hem de kiracının haklarının korunması için kesinlikle bir avukat ya da tüketici derneği ile görüşmek gerektiğini de belirtti.