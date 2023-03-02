Kredi
02 Mart 2023 - 14:00

Ev satın almanın tam sırası! O banka konut kredisi faizlerini dibe çekti! Şubede kuyruk var

Ev sahibi olmak isteyenlerin beklediği fırsat geldi. O banka üzerinden konut kredisi çekmek oldukça kolay olurken faizler ise neredeyse sıfır. Ev sahibi olmanıza imkan sağlayan Hesaplı Evim Konut Kredisi için merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

Kredi
02 Mart 2023 - 14:00
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Ev satın almanın tam sırası! O banka konut kredisi faizlerini dibe çekti! Şubede kuyruk var
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Türkiye'de ev almak gün geçtikçe zorlu hale gelirken binlerce vatandaş ev sahibi olmanın hayalini kuruyor. Birikim yapan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ederken Halkbank üzerinden görülmemiş kredi kampanyası sunuldu. Konut kredisi hakkında merak edilenler ise detaylarıyla haberimizde.

HALKBANK KONUT KREDİSİ

Hesaplı evim özel faiz oranlarından bankalarımızdan en az taksit tutarı kadar açık hesap açtıran en az üç adet otomatik talimat veren bankamız kredi kartına sahip olan kişiler bu kredi kampanyasından yararlanabileceği gibi birde internet mobil dialog şube üyelerini yaptırma şartı da aranıyor.



Halkbank konut kredisi

Halkbank üzerinden hayat sigortası, DASK, Konut sigortası yaptıranlara özel artı BES, cankurtaran sağlık sigortası, riskli hastalıklar sigortası üzerinden üç farklı sigorta çeşidi tanımlanarak Bankacılık Masraf Paketine sahip olan müşterilere bu imkan sunuluyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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