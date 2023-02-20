Ev tapusu olanlar dikkat! O tarihe kadar başvurmanız gerekiyor: Cezası büyük!







TAPU SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR







Ev sahibi olan vatandaşlar için kısa süre içinde bu konuda başvuru yapmaları gerektiği ile ilgili yeni bir uyarı geldi. Peki tapu sahiplerinin dikkat etmesi gereken konu nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Tapu sahipleri için müstakil tapu ya da hisseli tapu olarak bilinen taşınmazlar üzerindeki tasarruf yetkisinin tek bir kişide olduğunu göstererek tapulara müstakil tapu denmektedir. Tapu üzerinde tasarruf yetkisinin birden fazla kişiye ait olması ise hisseli tapu demektir. Hisseli tapuda şufa hakkı denen bir hak vardır.Bu durumda hak sahiplerinin ön alım hakkı vardır. Verilen hak ile birlikte tapu sahipleri istedikleri zaman diğer hissedarların öncelikli olarak haklarını satın alabilmektedir. Hisseli tapularda alım süresi vardır. Hisseli tapu satışı yapmak için tapu satış noktasında yapılacak işlemler değişiklik göstermektedir. Yapılan işlemler hissedarın işlem önceliği olması ya da hakkını satıp satmak istemediği gibi durumlarda değişir. Uygulanan süre sınırı dikkate alınmalıdır.