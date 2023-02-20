YAŞAM
20 Şubat 2023 - 21:00

Ev tapusu olanlar dikkat! O tarihe kadar başvurmanız gerekiyor: Cezası büyük!

Tapu sahibi vatandaşlar için yeni bir uyarı geldi. Yapılan uyarıya göre tapu sahiplerinin 76 gün içinde bu ödemeleri yapması gerekiyor! Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
20 Şubat 2023 - 21:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ev tapusu olanlar dikkat! O tarihe kadar başvurmanız gerekiyor: Cezası büyük!
TAKİP ETTAKİP ET


Ev sahibi olan vatandaşlar için kısa süre içinde bu konuda başvuru yapmaları gerektiği ile ilgili yeni bir uyarı geldi. Peki tapu sahiplerinin dikkat etmesi gereken konu nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAPU SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Tapu sahipleri için müstakil tapu ya da hisseli tapu olarak bilinen taşınmazlar üzerindeki tasarruf yetkisinin tek bir kişide olduğunu göstererek tapulara müstakil tapu denmektedir. Tapu üzerinde tasarruf yetkisinin birden fazla kişiye ait olması ise hisseli tapu demektir. Hisseli tapuda şufa hakkı denen bir hak vardır. 



Hisseli Tapu Satışı

Bu durumda hak sahiplerinin ön alım hakkı vardır. Verilen hak ile birlikte tapu sahipleri istedikleri zaman diğer hissedarların öncelikli olarak haklarını satın alabilmektedir. Hisseli tapularda alım süresi vardır. Hisseli tapu satışı yapmak için tapu satış noktasında yapılacak işlemler değişiklik göstermektedir. Yapılan işlemler hissedarın işlem önceliği olması ya da hakkını satıp satmak istemediği gibi durumlarda değişir. Uygulanan süre sınırı dikkate alınmalıdır. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ