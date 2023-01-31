Evde 18 yaş altı çocuğu olanlar dikkat! 35.000 TL ödeme yapılacak! Kimlik kartındaki bu bilgiyle başvurun. Devlet tarafından 18 yaşından küçük çocuğu olan aileler için kredi ödemesi yapılacak. Ödeme ayrıntıları ve faiz uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Çocukların rahat bir şekilde büyümesi için verilecek kredinin ayrıntıları merak edilmeye başlandı. Devlet kimlere bu ödemeleri gerçekleştirecek. İşte merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde...
DEVLETTEN KÜÇÜK ÇOCUĞU OLANLARA YARDIM KREDİSİ. TAMI TAMINA 35 BİN TL ÖDEME YAPILACAK.Devlet çocuğu 18 yaşından küçük olan ailelere 35 bin TL destek kredisi verecek. Bu ödemeler çocuklarını iyi yetiştirmeleri rahat ettirmeleri için verilecek. Kredilerin faizli olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fakat yapılan açıklamaya göre 35 bin TL oranında verilecek destek kredisinde faiz oranı sıfır. Ödeme seçeneklerini esnek tutan yetkiler, 36 aya varan vade seçenekleri de sunacak.
Devlet tarafından verilecek 35 bin TL tutarındaki kredi ödemenin detayları açıklandı. Öncelik aile içinde kişi başına düşen toplam gelir 701 TL ve aşağısı olacak, yani bu miktar asgari ücretin üçte biri ediyor. Devlet tarafından verilecek bu ihtiyaç kredisi yetişkin çocuğu olan ailelere verilmeyecek. Bu yardım ve ihtiyaç kredi destek ödemesinden yararlanabilmek için 18 yaşından küçük çocuğunuz olması gerekmektedir. Ailesinde 18 yaş altı çocuğu bulunan ailelere verilecek ödemeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek. Hem de sıfır faizsiz olarak.