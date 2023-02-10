Fiyatların sürekli zamlanmasından dolayı insanlar artık market alışverişi yapmadan önce marketlerin kampanyalarını araştırıyor. Zincir marketlerden yağ fiyatlarında indirim geldiği haberleri öğrenildi. Peki hangi markette yağ ne kadardan satılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Aktüel
10 Şubat 2023 - 17:30
Evde ayçiçek yağı biten bu marketlere koşsun: Sadece iki güne özel dev indirim!
Vatandaşlar internet üzerinden kampanyalı marketleri araştırmaya devam ediyor. Peki hangi markette sıvı yağ indirimli satılıyor? Tüm detaylar haberimizde.
Aktüel
10 Şubat 2023 - 17:30