Aktüel
10 Şubat 2023 - 17:30

Evde ayçiçek yağı biten bu marketlere koşsun: Sadece iki güne özel dev indirim!

Vatandaşlar internet üzerinden kampanyalı marketleri araştırmaya devam ediyor. Peki hangi markette sıvı yağ indirimli satılıyor? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
10 Şubat 2023 - 17:30
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Evde ayçiçek yağı biten bu marketlere koşsun: Sadece iki güne özel dev indirim!
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Fiyatların sürekli zamlanmasından dolayı insanlar artık market alışverişi yapmadan önce marketlerin kampanyalarını araştırıyor. Zincir marketlerden yağ fiyatlarında indirim geldiği haberleri öğrenildi. Peki hangi markette yağ ne kadardan satılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜK MARKETLERDEN YAĞ İNDİRİMİ

Büyük zincir marketler olan A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA gibi marketlerde yağ fiyatlarına indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar şu şekilde;

A101 YAĞ FİYATLARI



A101 Yağ

A101 İndirim

A101 İndirimleri

A101 Kampanyaları

A101 Büyük Yağ Kampanyası

ŞOK YAĞ FİYATLARI

Şok Yağ Fiyatları

Şok Market Yağ İndirimleri

CARREFOUR YAĞ FİYATLARI

Carrefour İndirim

Carrefour Yağ İndirimi

CarrefourSA İndirimli Fiyatlar

MİGROS YAĞ FİYATLARI

Migros Yağ Fiyatları

Migros Market İndirimleri

TARIM KREDİ YAĞ FİYATLARI

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EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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