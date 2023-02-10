Evde ayçiçek yağı biten bu marketlere koşsun: Sadece iki güne özel dev indirim!







BÜYÜK MARKETLERDEN YAĞ İNDİRİMİ

A101 YAĞ FİYATLARI







ŞOK YAĞ FİYATLARI

CARREFOUR YAĞ FİYATLARI

MİGROS YAĞ FİYATLARI

TARIM KREDİ YAĞ FİYATLARI

Fiyatların sürekli zamlanmasından dolayı insanlar artık market alışverişi yapmadan önce marketlerin kampanyalarını araştırıyor. Zincir marketlerden yağ fiyatlarında indirim geldiği haberleri öğrenildi. Peki hangi markette yağ ne kadardan satılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Büyük zincir marketler olan A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA gibi marketlerde yağ fiyatlarına indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar şu şekilde;kredi Market Yağ Fiyatları">