Son zamanlarda evde bakım maaşı ödeyen il aramalarında bir artış oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hasta ve evde bakıma muhtaç yaşlıların ihtiyaçlarını karşılarken evde bakımlarının sağlanması amacıyla her ay düzenli olarak maaş ödemesi yapıyor. Maaş alan engelli veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler SMS veya T.C. kimlik numarası ile maaşların yatıp yatmadığını sorgulayabiliyorlar.
GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 16:31
Evde bakım maaşı alanlar merakla hesaplarını kontrol ediyor! Eylül 2022 evde bakım maaşları hesaplara yattı mı? O illerde yaşayanlar hesabınızı kontrol edin
Devletten evde bakım aylığı alanlar ve aileleri, Eylül ayı bakım sigortası primlerinin ödenip ödenmeyeceği konusunu merak ediyorlar. Peki, Eylül 2022 evde bakım maaşları hesaplara yattı mı? İşte ayrıntılar..
GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 16:31
EDİTOR
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