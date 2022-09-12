Evde bakım maaşı alanlar merakla hesaplarını kontrol ediyor! Eylül 2022 evde bakım maaşları hesaplara yattı mı? O illerde yaşayanlar hesabınızı kontrol edin







Evde bakım maaşları her ayın 15'i sonrasında hesaplara yatar







Evde bakım maaşı sorgulama

SMS ile evde bakım maaşı sorgulama işlemleri

Son zamanlarda evde bakım maaşı ödeyen il aramalarında bir artış oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hasta ve evde bakıma muhtaç yaşlıların ihtiyaçlarını karşılarken evde bakımlarının sağlanması amacıyla her ay düzenli olarak maaş ödemesi yapıyor. Maaş alan engelli veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler SMS veya T.C. kimlik numarası ile maaşların yatıp yatmadığını sorgulayabiliyorlar.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı bu hizmette evde bakım maaşları genel olarak ayın 15'i ile 31'i aeasındaki tarihlerde hak sahibi olan kişilerin hesaplarına yatar.Evde bakım naaşının sorgulanması e-Devlet üzerinden alınmaktadır. TC Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapabileceğiniz sistemin arama butonundan "Evde Bakım Yardımı Bilgi Sorgulama" yazıp, butonuna tıklayınız. Açılan sayfada maaş detaylarını görüntüleyebilirsiniz.Evde bakım maaşı alanlar da cep telefonlarının metin özelliğini kullanarak sorgulama yapabilirler. Ziraat Katılım Bankası sorgulaması yapacak olan kişiler, cep telefonlarının mesaj alanına BAKİYE yazıp 4747 yazıp bakiyelerini kontrol edebilirler. Mesaj gönderdiğinizde, operatör tarafından bir SMS ücreti tahsil edilecektir.