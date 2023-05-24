Evde bakım maaşı alanların başına talih kuşu kondu! Zamlar peş peşe gelecek!













YÜZDE 40 ZAM İLE 72 BİN TÜRK LİRASINI AŞACAK





EVDE BAKIM YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURU

Yılın başında evde bakım maaşı olarak belirlenen 4 bin 336 lira tutarı, memur ve emekli zamlarıyla birlikte artış gösterecek. Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan artışla evde bakım yardımı aylık olarak 6 bin lirayı aşacak ve yıllık olarak da 72 bin lirayı geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda evde bakım uygulamalarının kapsamının genişletileceği ve bu konuda sosyal güvenlik önlemlerinin alınacağı müjdesini verdi.Yeni dönemde, evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, yaşlı veya benzer durumdaki bireylerin kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak. Bakıma muhtaç olan engellilere, yaşlılara veya benzeri ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmeti sunan ancak sosyal güvencesi bulunmayan kişilere destek sağlanacak. Bu kişilerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak ve emekli olmaları için gerekli imkanlar sunulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu çalışmayı birlikte yürütecek.2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı programı, öncelikli olarak engelli bireylerin aile yanında desteklenmesi amacıyla hayata geçirildi. Bu yardım, çalışamayan vatandaşların ağır engelli bir yakınlarının bakımını üstlenmeleri durumunda destek sağlamaktadır. Evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve yaşlı kişilerin bakımının evlerinde yapılması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için verilen evde bakım yardımı, Temmuz ayında artış gösterecek. Yapılacak yüzde 40'lık zam ile aylık ödeme 6 bin lirayı aşacak ve yıllık ödeme ise 72 bin lirayı geçecek. Bu zam, memurlara yapılacak yüzde 85'lik zamın tamamının yansıtılması durumunda iki katına çıkacaktır. Evde bakımı üstlenen akrabalar veya vasisi gibi üçüncü kişilere verilen evde bakım aylığı artışı, devlet memurlarının zam oranına bağlı olup, gelir kriteri de asgari ücrete endekslenmektedir.Evde bakım yardımı alabilmek için hane geliri dikkate alınmaktadır. Haneye giren toplam gelir, evde yaşayan kişi sayısına bölünerek hesaplanmaktadır. Bu hesaplama sonucunda kişi başına düşen net gelirin, asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekmektedir. Evde bakım aylığı alabilmek için uygun gelir kriterine sahip olmanın yanı sıra, bakıma muhtaçlık durumu ve ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Sağlık raporunda mutlaka "ağır engelli" ifadesinin yer alması gerekmektedir. Yüzde 50'den daha az oranda engelli olan kişilere evde bakım maaşı ödenmemektedir.Evde bakım aylığı için gerekli koşulları taşıyan bireyler, ilgili sosyal hizmetler müdürlüklerine gerekli evraklarla başvuruda bulunabilmektedir. Başvurulan kurum, sunulan belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yapmaktadır. Eğer sağlık raporu uygun ise ve gelir kriteri sağlanıyorsa, hane ziyareti gerçekleştirilmektedir. Bu ziyaret sırasında hane durumu yerinde tespit edilmekte ve sonrasında bir heyet tarafından nihai karar verilmektedir. Evde bakım aylığı için koşulların sağlanması durumunda, başvuru süreci genellikle ortalama 2 ay içinde sonuçlandırılmaktadır. İhtiyaç sahibini bakımını üstlenen kişinin değişmesi durumunda ise bu durumun dilekçe ile bildirilmesi yeterli olmaktadır. Bakıma ihtiyacı olan kişinin akrabası tarafından 24 saat boyunca bakımının yapılması esas olup, heyetin uygun görmesi ve hanede bakımı üstlenecek birinin olmaması durumunda, yakın bir akraba tarafından en az 8 saatlik bakım sağlanması gerekmektedir.