YAŞAM
08 Kasım 2022 - 11:33

Evde bakım maaşı ne kadar, kimler alabilir? Evde bakım parası başvuru şartları nelerdir? Evde bakım parası başvuru sorgulama ekranı

Devlet tarafından bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım maaşı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım başvurusu nasıl yapılır? İşte, evde bakım maaşına ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır

YAŞAM
08 Kasım 2022 - 11:33
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Evde bakım maaşı ne kadar, kimler alabilir? Evde bakım parası başvuru şartları nelerdir? Evde bakım parası başvuru sorgulama ekranı


Sosyal yardımlar devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal hizmetler arasında evde bakım parası da yer almaktadır. Bir kaç tane şartların yerine getirilmesi üzerine evde bakım maaşı kişilere bağlanmaktadır. Bunun üzerine sağlanan büyük fırsat için araştırmalar yapılmaktadır. Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaş başvuru şartları nelerdir? Evde bakım parasına ilişkin detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM PARASI NEDİR?

Evde bakım parası muhtaç yaşlı kimseler ve engelli kişilerin bakıma muhtaç olmalarından ötürü verilen destek ödemeleridir. Engelli kişiler için engel raporu gerekirken başvurusu onaylanan kişilere ise düzenli olarak her ay para yatırılmaktadır. Evde bakım parası veya evde bakım maaşı kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılaması adına verilmektedir. Bu parayla beraber engelli ve bakıma muhtaç kişilerin gereksinimleri karşılanır ve maddi yardım olarak kabul edilir.

EVDE BAKIM PARASI BAŞVURU



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlar vakıflar veya il-ilçe de yer alan temsilci evde bakım para başvurusu bizzat böyle yerlere gidilerek yapılır.

Engelli bireyler ve bakıma muhtaç kişilerin yanı sıra bakıcı olmak isteyenler de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek başvuru talep formunu doldurması gerekir. Evde bakım parası için doldurulan başvuru formunda yer alan bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekir.

Evde bakım parası

EVDE BAKIM PARASI BAŞVURU SORGULAMA

Evde bakım parası için başvuruda bulunmak için çeşitli yöntemler vardır. Bununla beraber evde bakım başvuru sorgulamak isteyenler ise bunu e-devlet üzerinden gerçekleştirebilir. https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adres üzerinden TC kimlik ve şifre ile giriş yaparak sorgulama gerçekleşir. Bunun yanı sıra ise ALO 183 ve ALO 144 numaralı hatlar aranarak evde bakım başvuru durumu öğrenilmektedir.

EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

-Ağır derecede engele sahip olması

-Bakıma muhtaç durumda olan yaşlılar

-Hane başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisi kadar olması

-En az %70 engel durumunun olması

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

-Muhtaç kişinin TC kimlik kartının fotokopisi

-Engel sahibinin engel durumunu gösteren rapor

-Vesikalık fotoğraf

-Bakıcı olarak gelecek kişinin eğitim durumunu gösteren belge

-İki tarafında ikamet belgesi

-Engelli ya da muhtaç olan kişinin yaşlılık gelir belgesi

-Akli dengenin yerinde olmaması ya da akıl zayıflığından ötürü can ve mal tehlikesine karşılık mahkeme tarafından vesayet altına alınması.

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Artan enflasyon ve alım gücünün azalması üzerinde evde bakım maaşı veya evde bakım parasında da yükseliş yaşandı. 2022 evde bakım maaşı 1.797 TL olarak belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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