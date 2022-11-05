Evde bakım maaşı nedir, nasıl alınır? Evde bakım maaşı başvuru şartları







EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?







EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

EVDE BAKIM MAAŞI SONUCUNU NASIL ÖĞRENİRİM?

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

BAŞVURU FORMUNDA NELER VAR?

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı nasıl alınır sorusunun cevabını sizler için haberimizde yer verdik. Bir çok vatandaş evde bakım parasının hangi şartlarda alındığını merak etmekte ve araştırmaktadırlar.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç vatandaşlara sosyal yardım projelerini hız kesmeden yürütmektedir. Bu sosyal yardım projelerinden biri de engelli vatandaşlar için hazırlanan evde bakım parasıdır. Evde bakım maaşı, engeli bulunan kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayamayan, başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını üstlenenlere verilen maaştır. Bu sosyal proje sadece engelli vatandaşlara değil kendi ihtiyacını karşılayamayan yaşlı vatandaşlar için de evde bakım maaşı verilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım projeleri kapsamında vatandaşlara yardım etmektedirler. Evde bakım aylığı, engelli bireyin kendisine bakamayacak durumda olan bireylere, kendine bakamayan kişi ve yaşlılara verilmektedir. Devlet böylece yardıma muhtaç kişilerin bakımlarını üstlenen kişilere evde bakım maaşı vermektedir. Evde bakım maaşını alabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından başvuru yapabilirler.Refah devletinin gerekliliği, bakıma ve yardıma muhtaç kişilerin iyi koşullarda yaşama fırsatına sahip olmalarını sağlamaktır. Ülkenin bu konuda birçok sosyal yardımlaşma planı var. Hem temel ihtiyaçların karşılanması hem de yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gelir desteği çok talep görmektedir. Devlet, ihtiyacı olanları düşünmenin yanı sıra engelli ve bakıma muhtaç yaşlılara da destek oluyor. Bunun en iyi örneği ücretli evde bakım hizmetidir. Engellileri temel ihtiyaçlarını karşılamayan ve bakıma muhtaç kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sürdürmek için bakım verenlere evde bakım ödenir. Evde Bakım Ödeneği, engelli kimlik kartına sahip kişilere veya yoksul yaşlıların bakıcılarına ödenen standart bir maaştır. Pandemi koşullarında, olumsuz ekonomik koşullarda hayatta kalmaya çalışan engelli veya yoksul yaşlıların hayatı daha da zorlaşıyor. Mevcut aşamada devlet, bu insanlara bakabilecek kişilere bakım ödeneği vererek en azından maddi olarak destek olmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmalarıyla bakıma muhtaç birçok engelli veya yaşlı evde bakım aylığı aldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilçe veya ilçe temsilcilerinden veya bölgenizdeki geçim ve dayanışma fonlarından başvurabilirsiniz. Gelir desteği için birçok başvuru e-devlet ile hallolabilir. Ancak evde bakım ödeme başvuruları için e-devlette bir sistem bulunmamaktadır. Başvuru sistem üzerinden alınmasa dahi başvuru elektronik yönetim sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Evde bakım maaşı hakkında daha detaylı bilgiyi ALO 183 veya ALO 144 numaralarından alabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talimatıyla, vatandaşlar öncelikle sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından alınan evde bakım maaşı için form doldurmaları gerekmektedir. Evde bakım maaş başvurusunu doldururken gerekli bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması başvurunun sorunsuz bir şekilde devam etmesi için oldukça önemlidir. Kişiler e-Devlet üzerinden Evde Bakım Ödemesi başvurusunda bulunmasalar da, başvurularının durumunu e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edebilirler. E-devlet üzerinden başvuru sorgulama işlemini https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresinden yapabilirler. Diğer bir sorgulama işlemi de ALO 183 veya ALO 144 hattını arayarak yapabilirsiniz.Sosyal destekler ihtiyacı olanlara ödenmekle birlikte, bireylerin belirli şartları taşıması gerekmektedir. Evde bakım için ödeme alabilmek için kişilerin belirli koşulları karşılaması ve durumlarını bildirmesi gerekir. Engelli bireylerin kendilerine bakamayacak durumda olanların yakınlarına veya yardıma muhtaç yoksulların yakınlarına, yaşlıların yakınlarına, kendilerine bakmaları şartıyla evde bakım hizmeti verilmektedir. Evde bakım maaşı başvurusunda istenen şartlardan bazıları; En az %70 engelli ve durumunun tıbbi muayene ile belgelenmesi, bakıma muhtaç kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, engelli veya muhtaç bir yaşlı için SGK tarafından belirlenen gelirin altında yaşıyor olması gerekmektedir. Evde bakım ve özel ihtiyaç bakım şartlarını yerine getirenler veya yaşlılar evde bakım hizmeti alırlar.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alınan evde bakım hizmeti için öncelikle başvuru formunun doldurulması isteniyor. Başvuru formunda yardıma muhtaç engelli veya yaşlının aylık geliri, kişisel bilgileri ve bakıcı olacak kişinin bilgileri gibi tüm detaylı bilgiler yer almaktadır. Kişi doğru ve eksiksiz bilgi vermelidir. Zira verilen bilgilerin ve ibraz edilen belgelerin doğruluğundan sonra kişinin maaş alıp almama hakkının olduğu tespit edilir. Evde bakım maaşı başvurusu, doğru ve güncel bilgileri içermesi gereken bir formdur. Yanlış veri verilmesi ve böyle bir durumun tespiti halinde kişi, ödediği ödemeyi iade etmekle yükümlüdür.Evde bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler; Engelli veya muhtaç yaşlı kişinin T.C kimliği ve fotokopisi, bakıcı olan kişinin nüfus cüzdan fotokopisi, engeli temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen kişinin alması gereken sağlık raporu. Ayrıca bakıcı olacak kişinin eğitimini gösteren bir belge, vesikalık fotoğraf, engelli veya bakıma muhtaç yaşlının gelir belgesi, kişilerin ikametgah belgeleri, mahkemenin vasinin vasi olduğunu gösteren karar, engelli veya bakıma muhtaç kişinin mal beyanı istenmektedir. 18 yaşından küçük olan ve akıl hastalığı veya zayıflığı nedeniyle can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan kişi vesayet altına alınmalıdır. Bu kişiler evde bakım için de başvurabilirler.Her yıl gelen zamlarla birlikte 2022 evde bakım aylığı 1.797,94 TL oldu.E-devlet üzerinden sorgulama yapmak istiyorsanız https://www.turkiye.gov.tr/asph-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkinden yapabilirsiniz.