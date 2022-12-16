YAŞAM
16 Aralık 2022 - 18:59

Evde bakım maaşı ödemeleri yapıldı mı? Hangi illerde ödeme yapıldı? 16 Aralık 2022 sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı ödemeleri vatandaşların dikkatinde yer alıyor. Her ay düzenli olarak yapılan ödemeler ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor. 15 Aralık 2022 Perşembe günü başlayan ödemeler hakkında araştırmalar da hız kazandı.Evde bakım maaşı ödemesi yapılan iller merak ediliyor. İşte ödeme yapılan o iller…

YAŞAM
16 Aralık 2022 - 18:59
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Evde bakım maaşı ödemeleri yapıldı mı? Hangi illerde ödeme yapıldı? 16 Aralık 2022 sorgulama ekranı


Aralık ayı ortasına gelirken evde bakım maaşı ödemeleri de 15 Aralık 2022 tarihinde başladı. Düzenli olarak yapılan ödemeler ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor.Ödemelerden yararlanan vatandaşlar hangi illere ödeme yapıldığını merak ediyor. Evde bakım maaşı ödemesi yapılan illeri sizler için araştırdık. İşte ödeme yapılan o iller…

ÖDEMELER HANGİ İLLERDE TAMAMLANDI

Ayın 15'inde yatırılmaya başlanan evde bakım maaşı ödemeleri dün başladı.Evde bakım maaşı verilen iller dikkat çekiyor. Ayın 15'inde yapılan ödemelerde 47 il için ödeme işlemleri tamamlandı.En çok araştırılan konular arasında yer alan bakım ödemeleri merak ediliyor.Evde bakım maaşı ödemesi yapılan iller şu şekildedir:



Evde Bakım Maaşı 15 Aralık 2022

1.Çanakkale

2.Afyonkarahisar

3.Antalya

4.Ordu

5.Tokat

6.Karaman

7.Osmaniye

8.Kilis

9.Ankara

10.Sivas

11.Mersin

12.İstanbul

13.Siirt

14.Niğde

15.Zonguldak

16.Yalova

17.Denizli

18.Sinop

19.Şanlıurfa

20.Kahramanmaraş

21.Bilecik

22.Samsun

23.Konya

24.Rize

25.Manisa

26.Sakarya

27.Uşak

28.Erzurum

29.Edirne

30.Giresun

31.Kırklareli

32.Van

33.Balıkesir

34.Malatya

35.Tekirdağ

36.Adıyaman

37.Diyarbakır

38.Kırşehir

39.İzmir

40.Mardin

41.Bursa

42.Kocaeli

43.Bitlis

44.Eskişehir

45.Nevşehir

46.Gaziantep

47.Aydın

BAKIM MAAŞLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama motoruna“Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama”yazmanız gerekiyor. Açılan sayfa üzerinden maaş sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ödemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılıyor.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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