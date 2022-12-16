Evde bakım maaşı ödemeleri yapıldı mı? Hangi illerde ödeme yapıldı? 16 Aralık 2022 sorgulama ekranı







ÖDEMELER HANGİ İLLERDE TAMAMLANDI







BAKIM MAAŞLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Aralık ayı ortasına gelirken evde bakım maaşı ödemeleri de 15 Aralık 2022 tarihinde başladı. Düzenli olarak yapılan ödemeler ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor.Ödemelerden yararlanan vatandaşlar hangi illere ödeme yapıldığını merak ediyor. Evde bakım maaşı ödemesi yapılan illeri sizler için araştırdık. İşte ödeme yapılan o iller…Ayın 15'inde yatırılmaya başlanan evde bakım maaşı ödemeleri dün başladı.Evde bakım maaşı verilen iller dikkat çekiyor. Ayın 15'inde yapılan ödemelerde 47 il için ödeme işlemleri tamamlandı.En çok araştırılan konular arasında yer alan bakım ödemeleri merak ediliyor.Evde bakım maaşı ödemesi yapılan iller şu şekildedir:1.Çanakkale 2.Afyonkarahisar 3.Antalya 4.Ordu 5.Tokat 6.Karaman 7.Osmaniye 8.Kilis 9.Ankara 10.Sivas 11.Mersin 12.İstanbul 13.Siirt 14.Niğde 15.Zonguldak 16.Yalova 17.Denizli 18.Sinop 19.Şanlıurfa 20.Kahramanmaraş 21.Bilecik 22.Samsun 23.Konya 24.Rize 25.Manisa 26.Sakarya 27.Uşak 28.Erzurum 29.Edirne 30.Giresun 31.Kırklareli 32.Van 33.Balıkesir 34.Malatya 35.Tekirdağ 36.Adıyaman 37.Diyarbakır 38.Kırşehir 39.İzmir 40.Mardin 41.Bursa 42.Kocaeli 43.Bitlis 44.Eskişehir 45.Nevşehir 46.Gaziantep 47.AydınEvde bakım maaşı alan vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama motoruna“Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama”yazmanız gerekiyor. Açılan sayfa üzerinden maaş sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ödemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılıyor.