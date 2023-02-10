Evde bakım maaşı yatan iller: 10 Şubat için sıra o illere geldi!

Ülkede her ay ödenen evde bakım maaşlarının, Şubat ayında ne kadar olacağı merak konusu. Evde engelli, yaşlı ve hasta kişiler için ödenen evde bakım maaşını alabilmek için bazı koşulları karşılamanız gerekmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?
Evde bakıma muhtaç olan engelli, yaşlı ve hasta kişiler için aylık bir ödeme bulunuyor. E-Devlet internet üzerinden bunu sorgulayabilirsiniz. E-Devlet internet adresi üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak, evde bakım maaşını sorgulayabilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan kişiler, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilir. Ödeme sorgulama işlemi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında mevcuttur. E-Devlet'e giriş yapmak için tıklayınız.
EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATAR?
Şubat ayında yapılması beklenen evde bakım maaşı henüz hesaplara yatırılmadı. Ödemelerin, ayın 15'inden sonra yatırılacağı bildirildi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2022 yılında hesaplara yatırılan 3.336 TL olan evde bakım maaşı, 2023 yılında artan zamlar ve enflasyon neticesinde 4 bin 337 TL'ye çıkarıldı.
EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Bakıma muhtaçlık ölçütü, Ağır engelli olduğunu belli eden sağlık kurulundan edinilmiş rapor. Evde bakım maaşı, hanede bulunan kişilerin tüm net gelirleri toplanarak, hanede bulunan kişi sayısına bölünüyor. Evde bakım maaşı alabilmek için engelli, hasta ya da yaşlı bakıma muhtaç kişinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için tıklayınız.