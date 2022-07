Evde bakım maaşı yatan iller 6 Temmuz 2022 Çarşamba - Evde bakım maaşı ve engelli maaşı yatan iller listesi

Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı sorgulama sayfasına https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden ulaşabilirsiniz

Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir?

Evde bakım maaşı başvurusu nereye, nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler

Evde bakım ve engelli maaşı başvurusu için diğer gerekli bilgilendirmeler

2022 yılı asgari ücret miktarına yapılan ikinci zam temmuz ayı itibariyle geçerli olacak şekilde ayarlandı. Bu kapsamda evde bakım ve engelli maaşı alan vatandaşlar, maaş miktarlarının son güncel halini araştırmaya başlarken aynı zamanda 6 Temmuz 2022 ödeme yapılan illerin listesini de sorguluyorlar. Bakıma muhtaç bireyler için devlet tarafından verilen evde bakım maaşı, ihtiyaç sahibi vatandaşların masraflarının karşılanmasına yönelik ödemeler kapsamında veriliyor. Evde bakım ve engelli maaşı alan vatandaşlar maaş kontrollerini SMS ve TC kimlik no ile sorgulayabiliyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın değerlendirmeleri sonucu verilen evde bakım ve engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına ulaştırılıyor.Asgari ücrete gelen yılın ikinci zammı sonrası evde bakım ve engelli maaşları için de yeni artış düzenlemesi yapıldı. Geçtiğimiz aya kadar 2706 TL olan evde bakım maaşı yeni zam oranıyla birlikte 3340 TL'ye yükseltildi. Evde bakım maaşları e-Devlet sisteminde bulunan sayfa üzerinden görüntülenebiliyor. Aynı zamanda evde bakım maaşına ilişkin ödeme bilgileri Ziraat Bankası’na “BAKIYE” yazdıktan sonra 4747 numarasına SMS atılarak da sorgulanabiliyor.Bakım maaşı hakkına sahip olabilmek için gerekli olan 3 temel şart vardır. Bu şartlar ise sırasıyla şöyledir; * Evde bakım maaşı alacak olan kişinini elinde olan engelli sağlık raporunda 'ağır engelli' kısmı işaretli olmalı, * Hane içine giren gelirlerin toplanarak kişi sayısına bölünmesi sonrası kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisi kadar miktarının altında olması gerekiyor. * Sosyal hizmetler yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde engelli raporu olan kişinin bakıma ihtiyacı olduğu tespitinin yapılmış olması gereklidir.Evde bakım maaşına başvuru yapmak için il merkezinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, ilçelerde ise Sosyal Hizmet Merkezleri'ne bizzat gidilerek form doldurulup yetkililere verilmesi gerekiyor. Başvuru ise engelli olan kişinin yakını yapmak zorundadır.- Evde bakım maaşı başvuru dilekçesi, - Maaş bağlanacak olan kişinin engelli olduğunu gösteren raporu, raporu, - Maaş bağlanması talep edilen kişinin ve bakım sağlayacak olan kişinin kimlik fotokopisi ile ikametgah adresini gösteren belge, - Hanede yaşayan kişilerin gelir durumlarını gösteren maaş bordrosu, var ise kira gelir beyanı, - Maaş talep edilen kişinin iki adet resmi, - Engelli kişi eğitim sürecindeyse öğrenim belgesi, - Maaş bağlanacak olan engelli birey hakkında vasi kararı var ise vasilik durumunu gösteren belge, anne ve babanın boşnması durumunda boşanma eylemini gösteren mahkeme kararı gerekiyor.1. Engelli raporunun süresini geçirmeden yeni rapor alınarak kuruma teslim edilmesi gerekiyor. Zamanında rapor teslim edilemiyorsa yetkililere bu durum mutlaka haber verilmelidir. 2. Engelli sağlık raporunun yenilenmesi sırasında raporda yer alan 'ağır engellilik' ibaresi kalkmış ise maaş ödemesi kesintiye uğrar. , 3. Hane gelirinin ve aynı zamanda hane halkının artması halinde yetkililer en az 1 ay içerisinde bu durumdan mutlaka haberdar edilmelidir. Gelir artışının tespiti durumunda maaş ödemesi kesilir. 4. Maaş kesintisi oluştuktan sonra yeniden bağlanma şartlarının oluşması halinde, başvuru ilk müracaat şeklinde gerçekleştirilir. 5. Acil olan başvurular her zaman önceliklidir. 6. Engelli kişi vefat ederse bu durum en geç 15 gün içerisinde yetkililere bildirilir. 7. Adres değişikliği yapılması halinde bu durum yetkilere bildirilmelidir. 8. Maaşın kesilmesi durumunda maaşın hangi nedenlerden dolayı öğrenmek ve maaş kesintisi durumuna itiraz edebilmek için yazılı başvuru yapılması gerekiyor. 9. Eşlerden ayrı yaşayan bireyler boşanmanın mahkemece gerçekleşmesine kadar hane üyesi sayılır ve elde ettiği gelir, hane gelirine eklenir. 10. Evde bakım ve engelli maaşları Ziraat Bankası'nda açılan hesaplara yatırılır. Başka banka tercih edenler bunu yetkililere bildirmelidir. 11. Çocuğun özel eğitim alması evde bakım maaşını engelleyen bir durum değildir. 12. Engelli birey şayet hastaneye yatarsa bu durum da yetkililere bildirilmelidir. 13. Sosyal Yardım Derneği yetkilileri yaptıkları ev ziyaretlerinde engelli kişinin herhangi bir bakıcısı olmadan kaldığı tespit ederlerse maaş kesilir. 14. Bakım maaşı alabilmek için herhangi bir yaş sınırı yoktur. 15. Bakıcı da şayet engelli ise engelli yakınına bakıcı olarak görünemez. Engel oranı .570 üstünde olan kişilerin bakıcı olabilmeleri için sosyal hizmet müdürlüğünden mutlaka güncel bilgileri alması gerekir. 16. Engelli maaşı alan bireyler aynı zamanda bakım maaşı da alabilirler. Burada önemli olan tek nokta bakım maaşı miktarının hanedeki gelire eklenmesi durumunda engelli maaşı için gerekli olan kişi başı gelirin asgari ücret miktarının üçte birinden az olmasıdır. 17. Gelir ölçümlerinin yapıldığı sırada hanede kayıtlı olan kredi ve haciz gibi ödemeler hesaplama içine dahil edilmez. 18. Maaşlara ek olarak verilen mesai ücretleri ve ekstra ödemeler hane içindeki gelire dâhil edilir. 19. ÖTV istisnasından faydalanarak alınan araçların, alım ve satımlarında mutlaka bildirim yapılmalıdır. Bu araçlar, evde bakım maaşında bir kesinti yaratmaz fakat alınan araç muhtaçlık değerlendirilmesinde dikkate alınabilir. 20. Evde bakım maaşına haciz getirilemez, banka kredisi alınamaz.