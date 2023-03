Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı! O illerde yaşayanlar hemen TC kimlik numaranızla kontrol edin: Sıra size gelmiş olabilir

Aile Bakanlığı, yeni bir destek ödemesi programı başlattı ve bugün duyuru yaptı. Ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6 veya 8 ile bitenlere yatırıldı ve tutarları 4336 TL olarak belirlendi. Eğer bu kriterlere uygun bir şekilde adınız ve soyadınız varsa, hemen ödeme listesini kontrol ederek ödemenizin yattığını öğrenebilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ödemelerinde yeni bir gelişme duyurdu. Mart ayı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı ve evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı. Bu listedeki T.C kimlik no'su sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olan vatandaşlar 4.336 TL ödeme almaya hak kazandı. Ödemeler, T.C kimlik no'ya göre hesaplara geçiyor ve PTT'den veya IBAN numaraları üzerinden alınabilir. Evde bakım maaşı olarak bilinen bu ödemeler, yardımı muhtaç bakıma muhtaç vatandaşların ailelerine veriliyor ve her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Ayrıntılı bilgi ve evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde yer alıyor.Aile Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri Mart ayı için başladı. Bu ödemeler, hasta, yaşlı veya engelli yakınlarına bakım veren kişilere veriliyor. Hak sahiplerinin hesaplarına 4.336 TL ödeme yattı. Evde bakım maaşı, her ayın farklı günlerinde bakanlık tarafından yayınlanan liste doğrultusunda farklı illerde hesaplara yatırılıyor. Mart ayı için de bu listeler yayınlanmaya başlandı. Aile Bakanlığı 16 Mart 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesini az önce duyurdu. Bu listedeki illerde yaşayan kişilerin hesaplarına ödemeleri gönderildi. Peki, evde bakım maaşı nasıl alınır? Kimler bu ödemeden yararlanabilir? Hangi illerde ödeme yapıldı? Detaylar haberimizde… Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç hasta, yaşlı ve ağır engelli kişilere verilen bir sosyal yardım ödemesidir. Engelli kişilerin, tam teşekküllü bir hastaneden aldıkları sağlık raporu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri, e-devlet veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Başvurusu onaylanan kişiler, her ay düzenli olarak ödeme almaktadır. Sadece tek bir başvuru yapmak yeterlidir ve sonrasında ödemeler, her ayın 15-31 arasında hesaplara yatırılmaktadır. Aile Bakanlığı, ödemeleri PTT veya IBAN numarası aracılığıyla yapmaktadır.