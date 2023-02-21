EKONOMİ
21 Şubat 2023 - 23:05

Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı! Şubat ayı maaşları hesaplara geçti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, bakıma muhtaç ve hasta vatandaşlar için evde bakım maaşı verilmektedir. 23 Şubat 2023 tarihi evde bakım parası yatırılan illerin listesi belirlendi. Evde bakım parası için başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar.

EKONOMİ
21 Şubat 2023 - 23:05
2 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı! Şubat ayı maaşları hesaplara geçti!
TAKİP ETTAKİP ET


Muhtaç olan, engelli ve hasta olan vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım parası vermektedir. Şubat ayı evde bakım maaşının ne zaman yatırılacağını vatandaş merak etmekte ve araştırmaktadır. 

 Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından her ay ödenen evde bakım ücretleri araştırılmaktadır.  21 Şubat'ta evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlı veya hasta kişiler için evde bakım başvurusunda bulunanlar, evde bakımın hangi illerde ödendiğini merak etmektedirler.



bakım parası

21 ŞUBAT EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ

1- İstanbul

2- İzmir

3- Tokat

4- Nevşehir

5- Bolu

6- Kocaeli

7- Sivas

8- Kayseri

9- Tekirdağ

10- Mersin

11- Kırşehir

12- Antalya

13- Amasya

14- Kahramanmaraş

15- Sakarya

16- Isparta

17- Mardin

18- Samsun

19- Şanlıurfa

20- Bursa

21- Van

22- Rize

23- Adana

24- Hatay

25- Gaziantep

26- Tunceli

27- Aksaray

28- Malatya

29- Ankara

30- Balıkesir

31- Aydın

32- Konya

33- Erzincan

34- Afyonkarahisar

35- Niğde

36- Sinop

37- Eskişehir

38- Adıyaman

39- Muğla

40- Osmaniye

41- Çanakkale

42- Zonguldak

43- Edirne

44- Erzurum

45- Kırklareli

46- Kütahya

47- Denizli

48- Gümüşhane

49- Yozgat

50- Kars

51- Yalova

52- Ardahan

53- Düzce

54- Diyarbakır

55- Siirt

56- Kırıkkale

57- Manisa

58- Bartın

59- Uşak

60- Bilecik

61- Burdur

62- Çorum

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR?

Evde bakım parası yeni yılla birlikte 4.337 TL olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım ücretini çeşitli illerde her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde ödemektedir. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise Evde Bakım Çağrısının geciktiği illerde ödeme yapılmaya başlandığı kaydedildi.

evde bakım maaşı

E-DEVLET EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım aylığı hakkında "Engelliler için evde bakım ödemesine ilişkin bilgi sorgulama" elektronik yönetim sayfasından bilgi alabilirsiniz. Sisteme kayıtlı vatandaşlar T.C kimlik numarası ve şifresi ile e-devlete giriş yapabilirler. Engelliler için evde bakım ödemesi hakkında bilgi talep etme imkanı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunabilir.

EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSU

Evde bakım aylığı almak için belirlenen 3 şartı sağlamanız gerekmektedir. Bunlar:

-Bakıma muhtaç olmanız gerekmektedir.

-Gelir kriterlerinizin uygun olması

-Ağır engeli bulunanlar için sağlık kurulu raporu

Evde bakım ödeneği almak için hanenin net geliri toplanır ve hane sayısına bölünür.

Buna engelli kişiler de dahildir. Evde bakım maaşı almak için aile ve sosyal politikalar il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapılması gerekir.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ