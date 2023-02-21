Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı! Şubat ayı maaşları hesaplara geçti!













21 ŞUBAT EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR?

E-DEVLET EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA EKRANI

EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSU

Muhtaç olan, engelli ve hasta olan vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım parası vermektedir. Şubat ayı evde bakım maaşının ne zaman yatırılacağını vatandaş merak etmekte ve araştırmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından her ay ödenen evde bakım ücretleri araştırılmaktadır. 21 Şubat'ta evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlı veya hasta kişiler için evde bakım başvurusunda bulunanlar, evde bakımın hangi illerde ödendiğini merak etmektedirler.1- İstanbul 2- İzmir 3- Tokat 4- Nevşehir 5- Bolu 6- Kocaeli 7- Sivas 8- Kayseri 9- Tekirdağ 10- Mersin 11- Kırşehir 12- Antalya 13- Amasya 14- Kahramanmaraş 15- Sakarya 16- Isparta 17- Mardin 18- Samsun 19- Şanlıurfa 20- Bursa 21- Van 22- Rize 23- Adana 24- Hatay 25- Gaziantep 26- Tunceli 27- Aksaray 28- Malatya 29- Ankara 30- Balıkesir 31- Aydın 32- Konya 33- Erzincan 34- Afyonkarahisar 35- Niğde 36- Sinop 37- Eskişehir 38- Adıyaman 39- Muğla 40- Osmaniye 41- Çanakkale 42- Zonguldak 43- Edirne 44- Erzurum 45- Kırklareli 46- Kütahya 47- Denizli 48- Gümüşhane 49- Yozgat 50- Kars 51- Yalova 52- Ardahan 53- Düzce 54- Diyarbakır 55- Siirt 56- Kırıkkale 57- Manisa 58- Bartın 59- Uşak 60- Bilecik 61- Burdur 62- ÇorumEvde bakım parası yeni yılla birlikte 4.337 TL olarak belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım ücretini çeşitli illerde her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde ödemektedir. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise Evde Bakım Çağrısının geciktiği illerde ödeme yapılmaya başlandığı kaydedildi.Evde bakım aylığı hakkında "Engelliler için evde bakım ödemesine ilişkin bilgi sorgulama" elektronik yönetim sayfasından bilgi alabilirsiniz. Sisteme kayıtlı vatandaşlar T.C kimlik numarası ve şifresi ile e-devlete giriş yapabilirler. Engelliler için evde bakım ödemesi hakkında bilgi talep etme imkanı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunabilir.Evde bakım aylığı almak için belirlenen 3 şartı sağlamanız gerekmektedir. Bunlar: -Bakıma muhtaç olmanız gerekmektedir. -Gelir kriterlerinizin uygun olması -Ağır engeli bulunanlar için sağlık kurulu raporu Evde bakım ödeneği almak için hanenin net geliri toplanır ve hane sayısına bölünür. Buna engelli kişiler de dahildir. Evde bakım maaşı almak için aile ve sosyal politikalar il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapılması gerekir.