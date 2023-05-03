Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Banka hesaplarınızı kontrol edin: TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...













1 Mayıs 2023 tarihinde, evde bakım parasının yatırıldığı iller belirlendi fakat bu bilgiye ilişkin detaylar açıklanmadı. Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere ödenen bu paraların düzenli bir şekilde yatırılıp yatırılmadığına dair denetimler ise devam ediyor. Vatandaşlar, Nisan ayında ödenen evde bakım paralarının ardından Mayıs ayında ne zaman hesaplarına yatırılacağını öğrenmek için araştırmalarına devam ediyorlar.Her ay ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanan evde bakım ödemeleri, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere ödenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım maaşlarıyla ilgili olarak Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair soruların geldiğini açıkladı. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından ödenmektedir. Bu ay ise, ağır engelli vatandaşlar ve bakıma ihtiyacı olan ailelere 2 milyar 432 milyon TL evde bakım maaşı ödenecektir. Bakan Yanık'a göre, bu ödemeler ortalama 18 ila 24 Mayıs tarihleri arasında hesaplara aktarılacaktır. Dolayısıyla, evde bakım maaşları Mayıs ayının son haftalarında hesaplara yatırılacaktır.İhtiyaç sahibi vatandaşların evde bakım maaşlarını sorgulamak için e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası kullanılabiliyor. Bu sayfaya erişmek için, vatandaşların e-Devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaraları gerekiyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, bu bilgileri kullanarak evde bakım aylığı sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bu sayede, ödeme bilgileri ve ödeme tarihleri gibi konularda kolayca bilgi sahibi olunabiliyor.