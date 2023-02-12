Finans
12 Şubat 2023 - 02:41

Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Beklenen açıklama yapıldı: TCKN son hanesini kontrol edin!

Şubat ayı evde bakım maaşı yatacaklar merakla sorgulatmaya başlattı. Sırasıyla yatacak iller hangileridir?

Finans
12 Şubat 2023 - 02:41
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Beklenen açıklama yapıldı: TCKN son hanesini kontrol edin!


Evde bakım parası alacakların dikkatine! Şubat ortasında başlayarak her ile farklı tarihlerde ödeme yapılacaktır. Ödenecek yeni maaş tutarı ne kadar? Tüm detaylar haberimizde.

EVDE BAKIM ÖDEMESİ 4.336 TL!



Asgari tutarın 2023 yılındaki zam oranıyla birlikte evde bakım maaşlarında da yeni zamlarla birlikte maaşlar güncellendi. Önceki yılda 3.336 TL olan maaş şu anda 4.336 TL olarak belirlendi.Evde Bakım Maaşı

Ayın ortalarında her ile göre tarihler belirlenerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılmaktadır. Şubat ayına az bir süre kalırken maaşların ne zaman yatacağı merak konusu olup araştırılmaktadır. Hesaplarınıza yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler SMS yoluyla veyahut e-Devlet üzerinden TC kimlik ve şifre girişiyle sorgulatabilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler sekmesi altında 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' sayfasından sorgulatabilirsiniz.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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