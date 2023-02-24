Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu! Şubat maaşları hak sahiplerinin hesabına yattı!

Hasta veya yaşlı bireylerin bakımını yapan vatandaşlara her ay ücret ödenmekte. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan bu ödemelerin günü ise şehirden şehre değişiklik göstermektedir. Vatandaşlar, şubat ayının sonuna gelinmesiyle birlikte ne zaman maaş alacaklarını merak etmekteler. Evde bakıma ihtiyaç duyan, yaşlı veya engelli bireylerin bakımı yapan kişiler bu maaşı almaktadır.
Maaşlar ne zaman vatandaşa ulaştırılacak?
Engelli bireylerin vasisi olan ya da bakımını yapan aile veya akraba üyelerinin aldığı engelli maaşı, ayın 15 ile 31'i arasında yatırılmaktadır. Ödenme günü her şehirde değişiklik gösteren maaşların 62 şehirde yatırıldığı bilinmekte. Kalan şehirlerde ise 15-31 Şubat günleri aralığında ödenmesi bekleniyor.
Maaş sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Maaşını takip etmek isteyen vatandaşların ilk olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e girmeleri gerekmektedir. Daha sonra 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama'yı arattıktan sonra gelen ekranda maaşlarını sorgulayabilirler. Maaşınızı sorgulamak için tıklayınız.
Hangi şehirlerde maaşlar yatırıldı?
İstanbul, İzmir, Tokat, Nevşehir, Bolu, Kocaeli, Sivas, Kayseri, Tekirdağ, Mersin, Kırşehir, Antalya, Amasya, Kahramanmaraş, Sakarya, Isparta, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Bursa, Van, Rize, Adana, Hatay, Gaziantep, Tunceli, Aksaray, Malatya, Ankara, Balıkesir, Aydın, Konya, Erzincan, Afyonkarahisar, Niğde, Sinop, Eskişehir, Adıyaman, Muğla, Osmaniye, Çanakkale, Zonguldak, Edirne, Erzurum, Kırklareli, Kütahya, Denizli, Gümüşhane, Yozgat, Kars, Yalova, Ardahan, Düzce, Diyarbakır, Siirt, Kırıkkale, Manisa, Bartın, Uşak, Bilecik, Burdur ve Çorum
SMS atarak maaş takibi yapmak mümkün
Maaşını sorgulamak isteyen vatandaşlar; Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile almaları durumunda 'BAKIYE' yazdıktan sonra 4747'ye mesaj göndererek işlemlerini tamamlayabilirler. Bu işlem ile 1 SMS ücreti alınmaktadır.