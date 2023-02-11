EKONOMİ
11 Şubat 2023 - 20:05

Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Çok sayıda kişi bekliyordu: Şubat ayı ödemeleri başladı

Zamlı ödenecek evde bakım maaşları yatırılmaya başlandı. Başvuru yapacaklar onaylandığında bu ödemeden faydalanabileceklerdir. Başvurular nereden yapılacaktır? Başvuru şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.

EKONOMİ
11 Şubat 2023 - 20:05
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Çok sayıda kişi bekliyordu: Şubat ayı ödemeleri başladı
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Şubat ayında ilk zamlı ödenecek evde bakım maaşı 10 Şubat itibariyle ödenmeye başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu maaş her ay il il kademeli şeklinde ödenecektir. Ödenecek ilk zamlı tutar ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

EVDE BAKIM DESTEĞİNE 4.337 TL ÖDEME!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında asgari tutarın %30 zam ile 8.500 TL olduğunu belirtti. 2022 yılında 3.336 TL olan evde bakım desteği yeni tutarı ile 4.337 TL olarak belirlenmiştir.Evde Bakım Maaşı Yeni zamlı ödemeler her ayın 15-31'inde ödenmektedir. Bu ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Evde bakım maaşı ödemelerinizin yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz. e-Devlet ve SMS üzerinden sorgulatabilirsiniz.



Evde bakım maaşı için yeni başvuru yapacaklar 3 şart bulunmaktadır.

-Gelir kriterinin uygunluğu,

-Bakıma muhtaç olmalı,

-Ağır engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporu şarttır.

-Ev içindeki tüm gelir toplanır kişi sayısına bölünür. Engelli kişi de dahil.

Başvuru için ikamet edilen şehirdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya 'İlçe Müdürlükleri'ne başvuruda bulunulmaktadır.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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