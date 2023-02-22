Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi! Sıra bu illere geldi: Hemen sorgulayın







EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, ZAM GELDİ Mİ?







EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım aylığından her ay yararlananların gündeminde ödemeler yer alırken ne zaman ödemelerin hesaplara yatırılacağı araştırma konusu oldu. Ülkemizde her ay araştırılan konulardan olan evde bakım paraları yatan iller açıklandı. 22 Şubat 2023 evde bakım aylığı yatan iller haberimizde.Her sene olduğu gibi bu senede milyonlarca vatandaş zam haberlerini beklerken maaşlara ve asgari ücrete gelen zam sonrasında sosyal desteklerde de aynı oranda artış yaşandı. Geçtiğimiz sene 3.336 TL olan evde bakım maaşı gelen zamlar sonrasında 4.337 TL olarak güncellendi.İstanbul, İzmir, Tokat, Nevşehir, Bolu, Kocaeli, Sivas, Kayseri, Tekirdağ, Mersin, Kırşehir, Antalya, Amasya, Kahramanmaraş, Sakarya, Isparta, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Bursa, Van, Rize, Adana, Hatay, Gaziantep, Tunceli, Aksaray, Malatya, Ankara, Balıkesir, Aydın, Konya, Erzincan, Afyonkarahisar, Niğde, Sinop, Eskişehir, Adıyaman, Muğla, Osmaniye, Çanakkale, Zonguldak, Edirne, Erzurum, Kırklareli, Kütahya, Denizli, Gümüşhane, Yozgat, Kars, Yalova, Ardahan, Düzce, Diyarbakır, Siirt, Kırıkkale, Manisa, Bartın, Uşak, Bilecik, Burdur, Çorum.