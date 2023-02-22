Evde bakım aylığından her ay yararlananların gündeminde ödemeler yer alırken ne zaman ödemelerin hesaplara yatırılacağı araştırma konusu oldu. Ülkemizde her ay araştırılan konulardan olan evde bakım paraları yatan iller açıklandı. 22 Şubat 2023 evde bakım aylığı yatan iller haberimizde.
Finans
22 Şubat 2023 - 22:10
Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi! Sıra bu illere geldi: Hemen sorgulayın
Milyonlarca kişinin her ay düzenli olarak aldığı evde bakım maaşı araştırma konusu olurken bu ay hangi illere ödemelerin yattığı araştırılmaya başlandı. Evde bakım paraları yattı mı? Evde bakım aylıkları hangi illere yattı? İşte detaylar...
Finans
22 Şubat 2023 - 22:10