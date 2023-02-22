Finans
22 Şubat 2023 - 22:10

Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi! Sıra bu illere geldi: Hemen sorgulayın

Milyonlarca kişinin her ay düzenli olarak aldığı evde bakım maaşı araştırma konusu olurken bu ay hangi illere ödemelerin yattığı araştırılmaya başlandı. Evde bakım paraları yattı mı? Evde bakım aylıkları hangi illere yattı? İşte detaylar...

Finans
22 Şubat 2023 - 22:10
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi! Sıra bu illere geldi: Hemen sorgulayın
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Evde bakım aylığından her ay yararlananların gündeminde ödemeler yer alırken ne zaman ödemelerin hesaplara yatırılacağı araştırma konusu oldu. Ülkemizde her ay araştırılan konulardan olan evde bakım paraları yatan iller açıklandı. 22 Şubat 2023 evde bakım aylığı yatan iller haberimizde.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, ZAM GELDİ Mİ?

Her sene olduğu gibi bu senede milyonlarca vatandaş zam haberlerini beklerken maaşlara ve asgari ücrete gelen zam sonrasında sosyal desteklerde de aynı oranda artış yaşandı. Geçtiğimiz sene 3.336 TL olan evde bakım maaşı gelen zamlar sonrasında 4.337 TL olarak güncellendi.



2023 evde bakım maaşı yatan iller

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

İstanbul, İzmir, Tokat, Nevşehir, Bolu, Kocaeli, Sivas, Kayseri, Tekirdağ, Mersin, Kırşehir, Antalya, Amasya, Kahramanmaraş, Sakarya, Isparta, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Bursa, Van, Rize, Adana, Hatay, Gaziantep, Tunceli, Aksaray, Malatya, Ankara, Balıkesir, Aydın, Konya, Erzincan, Afyonkarahisar, Niğde, Sinop, Eskişehir, Adıyaman, Muğla, Osmaniye, Çanakkale, Zonguldak, Edirne, Erzurum, Kırklareli, Kütahya, Denizli, Gümüşhane, Yozgat, Kars, Yalova, Ardahan, Düzce, Diyarbakır, Siirt, Kırıkkale, Manisa, Bartın, Uşak, Bilecik, Burdur, Çorum.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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