





EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?







Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Hemen TCKN ile sorgulayın: 4.336 TL ödeme yapılmış olabilir! Her ay ayında 15'inden sonra düzenli olarak yatan evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen yardım paraları için sorgulamalar yapılıyor. İl il yapılan ödemelerde, evde bakım maaşlar yatan iller belli oldu. İşte o iller ve diğer detaylar...Evde bakım maaşlarını almak için bekleyenler hangi illere yattı hangi illere yatmadı haberimizde olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen ödemeler merak ediliyor. Bazı illerde ödemesi yapılmışken bazı iller için ise ödemesi henüz yapılmamış. Evde bakım maaşını alacaklar dikkat! İşte ayrıntılar...Ayın 15'inde alınmaya başlayan ve ay sonuna kadar devam eden bakım aylıklarının yatıp yatmadığını öğrenmek ise çok kolay. Öncelikle Ziraat Katılım bankası aracılığıyla kaydınız var ise, telefonunuzdan mesaj atarak BAKIYE yazarak, 4747'e mesaj gönderebilirsiniz. Diğer bir yöntem ise e devlet sistemi yöntemi. E devlet sistemi üzerinden Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfası üzerinden de sorgulamalar TC kimlik numaralarınız ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu yıl ödenecek evde bakım aylığı ise asgari ücret ve diğer zam oranlarıyla orantılı olarak 4 bin 337 TL oldu. Bu ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilmektedir.