Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Kimlik numarasına göre ödenmeye başladı

Evde Bakım Maaşı" Türkiye'de uygulanan bir sosyal yardım programıdır. Bu program kapsamında, 65 yaş ve üstü yaşlılar ile engelli bireylerin evde bakım hizmetlerini karşılamak amacıyla belirli bir maaş ödemesi yapılır. Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç vatandaşlara verilen bir yardım parasıdır ve SGK tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılmaktadır.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?
Evde bakım maaşı sorgulamak için iki yöntem vardır: e-Devlet ve SMS ile sorgulama. E-Devlet üzerinden sorgulamak için, T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle giriş yaparak "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" seçeneğini seçmek gerekmektedir. SMS yoluyla sorgulama için ise, Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla aldıkları maaşı takip etmek isteyenler BAKIYE yazarak 4747'ye SMS gönderebilirler. Evde bakım maaşı miktarı 2023 yılında 3.336 TL'den 4.336 TL'ye yükseltilmiştir. Başvuru yapmak isteyenlerin engelli olmaları, bakıma muhtaç durumda olmaları ve gelir kriterlerinin uygun olması gerekmektedir. Ayrıca, ağır engelli olduğunu gösteren bir sağlık raporunun da başvuru sürecinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvurular, engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılabilmektedir. Evde bakım maaşı, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve evde bakım hizmeti alarak yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla verilen bir yardım parasıdır. Bu yardım, engelli kişilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına, evde bakım hizmeti almalarına ve tedavilerine devam edebilmelerine destek olmak için düzenli olarak ödenmektedir. Evde bakım maaşı alan kişiler, bu yardım sayesinde hayatlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilirler ve ailelerinin de yükünü hafifletmiş olurlar. Bu nedenle, evde bakım maaşı gibi yardım programları önemlidir ve engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için devlet tarafından sunulan önemli bir hizmettir. Evde bakım maaşını sorgulamak için buraya tıklayın. EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER