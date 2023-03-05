Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenli olarak ödeme yaptığı ve ödemelerin aylık olarak gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Bu nedenle vatandaşlar, ödemelerin yapılacağı tarihi takip etmeleri ve ödemeleri alabilmeleri için hesaplarının güncel olduğundan emin olmaları gerekiyor.
Finans
05 Mart 2023 - 08:45
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart ayı listesi güncellendi: Hemen kontrol edin!
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ödenen evde bakım desteği ödemeleri, her ayın 10-15'i arasında hesaplara yatırılıyor. Ancak, ödeme tarihleri bölge ve il bazında değişiklik gösterebiliyor. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, Mart 2023 evde bakım ödemelerinin 10-15 Mart tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Hangi şehirlerde evde bakım desteği ödemesi yapıldığı ise illere göre farklılık gösteriyor.
Finans
05 Mart 2023 - 08:45