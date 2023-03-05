Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart ayı listesi güncellendi: Hemen kontrol edin!







MART AYI EVDE BAKIM ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI? BU AY KAÇ TL SOSYAL DESTEK PARASI VERİLECEK?







15 MART'TAN SONRA HESAPLARI KONTROL EDİN!

KİMLER EVDE BAKIM ÖDEMESİ ALABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenli olarak ödeme yaptığı ve ödemelerin aylık olarak gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Bu nedenle vatandaşlar, ödemelerin yapılacağı tarihi takip etmeleri ve ödemeleri alabilmeleri için hesaplarının güncel olduğundan emin olmaları gerekiyor.2023 yılında evde bakım ödemeleri 4337 TL'ye yükseltilmişti ve vatandaşların alım gücünü artırmıştı. Şimdi ise Mart ayı evde bakım ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu gündemde. Normalde Şubat ayında yapılan ödemeler biliniyor. Ancak Mart ayı için belirli bir açıklama yapılmamış olsa da ödemelerin 15-31 Mart arasında hesaplara aktarılması muhtemel görünüyor. Ayrıca Bakanlık farklı bir karar alırsa ödemelerin daha erken de yapılabileceği belirtiliyor.Mart ayı evde bakım ödemelerinin 15-31 Mart arasında hesaplara yatması bekleniyor. Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda ödemelerin erken de yapılması mümkün. Geçtiğimiz aylarda da ödemeler belirlenen tarihlerde tamamlanmıştı. Bu ödemeler, 2023 yılındaki zamla birlikte 4.337 TL olarak yapılacak.Evde bakım aylığı alabilmek için kişinin ağır engelli raporu alması gerekmektedir. Günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bakıma muhtaç olan bireylere, evde bakım hizmeti sağlanabilmesi için aylık ödeme yapılmaktadır. Bu desteği alabilmek için belirli şartları yerine getirmek ve ilgili kurumlara başvuru yapmak gerekmektedir.