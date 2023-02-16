Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Sıra bu illere geldi: Şubat ayı maaşları hesaplara tıkır tıkır yatıyor

Evde bakılan engelli ya da yaşlı kişilere bakım hizmeti veren bireylere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaş ödemesi yapılıyor. Bu maaşlar aylık olarak ödeniyor ve evde bakım maaşının yatırılma tarihi illere göre değişiklik gösteriyor. Şubat ayının sonuna yaklaşırken engelli ya da yaşlılara bakım hizmeti veren bireyler evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını, ne zaman yatacağını ve evde bakım maaşının yattığı illerin listesini araştırıyor.
Evde bakım maaşı, yıldan yıla değişkenlik gösteriyor. Evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakım hizmeti verenlere her ay ödeme yapılıyor. Kişinin bunun için banka hesabını kontrol etmesi ya da e-Devlet üzerinden ödeme durumunu sorgulaması mümkün. Evde bakım maaşının yatırılma tarihi genellikle her ayın 15'inde başlar ve il evde bakım ödemelerinin tamamlandığı ayın son gününe kadar devam eder. Ancak yatırma tarihi illere göre değişiklik gösteriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 62 ilde evde bakım maaşlarının yatırıldığını söyledi. Diğer illerde ise ödeme, 15 Aralık ile 31 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
Evde bakım maaşlarını sorgulamak için e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi ile giriş yaparak arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgisi Sorgulama" yazarak sorgulama yapılabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesi altında yer alıyor. Açılan sayfada maaş ödemelerine ilişkin detaylara ulaşılabilir. Ayrıca evde bakım maaşı alanlar "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS göndererek bakiyelerini SMS yoluyla da kontrol edebilebilir. Ancak mesaj kapsamında operatör tarafından 1 SMS ücreti alındığını belirtmekte fayda var.