EKONOMİ
16 Şubat 2023 - 23:11

Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Sıra bu illere geldi: Şubat ayı maaşları hesaplara tıkır tıkır yatıyor

Evde bakılan engelli ya da yaşlı kişilere bakım hizmeti veren bireylere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaş ödemesi yapılıyor. Bu maaşlar aylık olarak ödeniyor ve evde bakım maaşının yatırılma tarihi illere göre değişiklik gösteriyor

EKONOMİ
16 Şubat 2023 - 23:11
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Sıra bu illere geldi: Şubat ayı maaşları hesaplara tıkır tıkır yatıyor
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Evde bakılan engelli ya da yaşlı kişilere bakım hizmeti veren bireylere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaş ödemesi yapılıyor. Bu maaşlar aylık olarak ödeniyor ve evde bakım maaşının yatırılma tarihi illere göre değişiklik gösteriyor. Şubat ayının sonuna yaklaşırken engelli ya da yaşlılara bakım hizmeti veren bireyler evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını, ne zaman yatacağını ve evde bakım maaşının yattığı illerin listesini araştırıyor.

aile bakanlığı



Evde bakım maaşı, yıldan yıla değişkenlik gösteriyor. Evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakım hizmeti verenlere her ay ödeme yapılıyor. Kişinin bunun için banka hesabını kontrol etmesi ya da e-Devlet üzerinden ödeme durumunu sorgulaması mümkün.

 

Evde bakım maaşının yatırılma tarihi genellikle her ayın 15'inde başlar ve il evde bakım ödemelerinin tamamlandığı ayın son gününe kadar devam eder. Ancak yatırma tarihi illere göre değişiklik gösteriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 62 ilde evde bakım maaşlarının yatırıldığını söyledi. Diğer illerde ise ödeme, 15 Aralık ile 31 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

yardım

Evde bakım maaşlarını sorgulamak için e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi ile giriş yaparak arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgisi Sorgulama" yazarak sorgulama yapılabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesi altında yer alıyor. Açılan sayfada maaş ödemelerine ilişkin detaylara ulaşılabilir. Ayrıca evde bakım maaşı alanlar "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS göndererek bakiyelerini SMS yoluyla da kontrol edebilebilir. Ancak mesaj kapsamında operatör tarafından 1 SMS ücreti alındığını belirtmekte fayda var.

 

Maaş Yatan İller

1- İstanbul

2- İzmir

3- Tokat

4- Nevşehir

5- Bolu

6- Kocaeli

7- Sivas

8- Kayseri

9- Tekirdag

10- Mersin

11- Kırşehir

12- Antalya

13- Amasya

14- Kahramanmaraş

15- Sakarya

16- Isparta

17- Mardin

18- Samsun

19- Şanlıurfa

20- Bursa

21- Van

22- Rize

23- Adana

24- Hatay

25- Gaziantep

26- Tunceli

27- Aksaray

28- Malatya

29- Ankara

30- Balıkesir

31- Aydın

32- Konya

33- Erzincan

34- Afyonkarahisar

35- Nigde

36- Sinop

37- Eskişehir

38- Adıyaman

39- Mugla

40- Osmaniye

41- Çanakkale

42- Zonguldak

43- Edirne

44- Erzurum

45- Kırklareli

46- Kütahya

47- Denizli

48- Gümüşhane

49- Yozgat

50- Kars

51- Yalova

52- Ardahan

53- Düzce

54- Diyarbakır

55- Siirt

56- Kırıkkale

57- Manisa

58- Bartın

59- Uşak

60- Bilecik

61- Burdur

62- Çorum

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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