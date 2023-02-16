Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Sıra bu illere geldi: Şubat ayı maaşları hesaplara tıkır tıkır yatıyor













Maaş Yatan İller

Evde bakılan engelli ya da yaşlı kişilere bakım hizmeti veren bireylere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaş ödemesi yapılıyor. Bu maaşlar aylık olarak ödeniyor ve evde bakım maaşının yatırılma tarihi illere göre değişiklik gösteriyor. Şubat ayının sonuna yaklaşırken engelli ya da yaşlılara bakım hizmeti veren bireyler evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını, ne zaman yatacağını ve evde bakım maaşının yattığı illerin listesini araştırıyor.Evde bakım maaşı, yıldan yıla değişkenlik gösteriyor. Evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakım hizmeti verenlere her ay ödeme yapılıyor. Kişinin bunun için banka hesabını kontrol etmesi ya da e-Devlet üzerinden ödeme durumunu sorgulaması mümkün. Evde bakım maaşının yatırılma tarihi genellikle her ayın 15'inde başlar ve il evde bakım ödemelerinin tamamlandığı ayın son gününe kadar devam eder. Ancak yatırma tarihi illere göre değişiklik gösteriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 62 ilde evde bakım maaşlarının yatırıldığını söyledi. Diğer illerde ise ödeme, 15 Aralık ile 31 Şubat tarihleri arasında yapılacak.Evde bakım maaşlarını sorgulamak için e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi ile giriş yaparak arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgisi Sorgulama" yazarak sorgulama yapılabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesi altında yer alıyor. Açılan sayfada maaş ödemelerine ilişkin detaylara ulaşılabilir. Ayrıca evde bakım maaşı alanlar "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS göndererek bakiyelerini SMS yoluyla da kontrol edebilebilir. Ancak mesaj kapsamında operatör tarafından 1 SMS ücreti alındığını belirtmekte fayda var.1- İstanbul 2- İzmir 3- Tokat 4- Nevşehir 5- Bolu 6- Kocaeli 7- Sivas 8- Kayseri 9- Tekirdag 10- Mersin 11- Kırşehir 12- Antalya 13- Amasya 14- Kahramanmaraş 15- Sakarya 16- Isparta 17- Mardin 18- Samsun 19- Şanlıurfa 20- Bursa 21- Van 22- Rize 23- Adana 24- Hatay 25- Gaziantep 26- Tunceli 27- Aksaray 28- Malatya 29- Ankara 30- Balıkesir 31- Aydın 32- Konya 33- Erzincan 34- Afyonkarahisar 35- Nigde 36- Sinop 37- Eskişehir 38- Adıyaman 39- Mugla 40- Osmaniye 41- Çanakkale 42- Zonguldak 43- Edirne 44- Erzurum 45- Kırklareli 46- Kütahya 47- Denizli 48- Gümüşhane 49- Yozgat 50- Kars 51- Yalova 52- Ardahan 53- Düzce 54- Diyarbakır 55- Siirt 56- Kırıkkale 57- Manisa 58- Bartın 59- Uşak 60- Bilecik 61- Burdur 62- Çorum