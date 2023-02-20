Evde bakım maaşı yatan iller listesi Şubat 2023! Hesabınızı kontrol edin, o illere ödemeler başladı!

Bu konuda, kamuoyunu aydınlatmak için haber siteleri ve sosyal medya platformları da aktif bir şekilde bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Evde bakım maaşı alan kişilerin ödemeleri için herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur, ödemeler otomatik olarak ilgili kişilerin hesaplarına yatırılmaktadır.
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA | EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ ŞUBAT 2023Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere ödenen Evde Bakım Maaşı, her ay düzenli olarak ödenmektedir. Şubat ayında da maaşların yatırılması bekleniyor ve bu nedenle Evde Bakım Maaşı ile ilgili sorgulamalar en sık yapılan aramalar arasında yer alıyor. Engelli veya yaşlı kişilere evde bakım hizmeti veren kişilere ödenen Evde Bakım Maaşı, ilgili kişilerin banka hesaplarına otomatik olarak yatırılmaktadır. Fakat maaşların yatırılma tarihi illere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle, maaşların ödenip ödenmediği, ödenmişse ne zaman yatacağı ve hangi illerde ödendiği gibi konular arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer almaktadır. Bu konuda resmi kaynaklardan bilgi almak isteyen kişiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanabilir veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile görüşebilirler. Bu sayede, ilgili kişilerin banka hesaplarına ne zaman maaş yatırılacağı gibi konularda net bir bilgiye sahip olmaları mümkündür.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİEvde Bakım Maaşları 62 ilde yattı. İşte Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi:
1- İstanbul 2- İzmir 3- Tokat 4- Nevşehir 5- Bolu 6- Kocaeli 7- Sivas 8- Kayseri 9- Tekirdag 10- Mersin 11- Kırşehir 12- Antalya 13- Amasya 14- Kahramanmaraş 15- Sakarya 16- Isparta 17- Mardin 18- Samsun 19- Şanlıurfa 20- Bursa 21- Van 22- Rize 23- Adana 24- Hatay 25- Gaziantep 26- Tunceli 27- Aksaray 28- Malatya 29- Ankara 30- Balıkesir 31- Aydın 32- Konya 33- Erzincan 34- Afyonkarahisar 35- Nigde 36- Sinop 37- Eskişehir 38- Adıyaman 39- Mugla 40- Osmaniye 41- Çanakkale 42- Zonguldak 43- Edirne 44- Erzurum 45- Kırklareli 46- Kütahya 47- Denizli 48- Gümüşhane 49- Yozgat 50- Kars 51- Yalova 52- Ardahan 53- Düzce 54- Diyarbakır 55- Siirt 56- Kırıkkale 57- Manisa 58- Bartın 59- Uşak 60- Bilecik 61- Burdur 62- Çorum