Finans
20 Şubat 2023 - 21:06

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Şubat 2023! Hesabınızı kontrol edin, o illere ödemeler başladı!

Şubat ayı içerisinde, evde engelli veya yaşlı kişilerin bakımını üstlenen kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Evde Bakım Maaşı ödemeleri, illere göre farklı tarihlerde yapılmaktadır. Şubat ayının ortasına gelinmesiyle birlikte, maaşların ödenip ödenmediği, ne zaman yatacağı, yatan iller listesi gibi konular arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Finans
20 Şubat 2023 - 21:06
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi Şubat 2023! Hesabınızı kontrol edin, o illere ödemeler başladı!
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Bu konuda, kamuoyunu aydınlatmak için haber siteleri ve sosyal medya platformları da aktif bir şekilde bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Evde bakım maaşı alan kişilerin ödemeleri için herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur, ödemeler otomatik olarak ilgili kişilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA | EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ ŞUBAT 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere ödenen Evde Bakım Maaşı, her ay düzenli olarak ödenmektedir. Şubat ayında da maaşların yatırılması bekleniyor ve bu nedenle Evde Bakım Maaşı ile ilgili sorgulamalar en sık yapılan aramalar arasında yer alıyor. Engelli veya yaşlı kişilere evde bakım hizmeti veren kişilere ödenen Evde Bakım Maaşı, ilgili kişilerin banka hesaplarına otomatik olarak yatırılmaktadır. Fakat maaşların yatırılma tarihi illere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle, maaşların ödenip ödenmediği, ödenmişse ne zaman yatacağı ve hangi illerde ödendiği gibi konular arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer almaktadır. Bu konuda resmi kaynaklardan bilgi almak isteyen kişiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanabilir veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile görüşebilirler. Bu sayede, ilgili kişilerin banka hesaplarına ne zaman maaş yatırılacağı gibi konularda net bir bilgiye sahip olmaları mümkündür.



konut

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde Bakım Maaşları 62 ilde yattı. İşte Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi:

1- İstanbul

2- İzmir

3- Tokat

4- Nevşehir

5- Bolu

6- Kocaeli

7- Sivas

8- Kayseri

9- Tekirdag

10- Mersin

11- Kırşehir

12- Antalya

13- Amasya

14- Kahramanmaraş

15- Sakarya

16- Isparta

17- Mardin

18- Samsun

19- Şanlıurfa

20- Bursa

21- Van

22- Rize

23- Adana

24- Hatay

25- Gaziantep

26- Tunceli

27- Aksaray

28- Malatya

29- Ankara

30- Balıkesir

31- Aydın

32- Konya

33- Erzincan

34- Afyonkarahisar

35- Nigde

36- Sinop

37- Eskişehir

38- Adıyaman

39- Mugla

40- Osmaniye

41- Çanakkale

42- Zonguldak

43- Edirne

44- Erzurum

45- Kırklareli

46- Kütahya

47- Denizli

48- Gümüşhane

49- Yozgat

50- Kars

51- Yalova

52- Ardahan

53- Düzce

54- Diyarbakır

55- Siirt

56- Kırıkkale

57- Manisa

58- Bartın

59- Uşak

60- Bilecik

61- Burdur

62- Çorum

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım Maaşı alan kişiler, maaşlarının yatıp yatmadığını sorgulamak için birçok farklı yöntem kullanabilirler. Bu yöntemler arasında SMS ile sorgulama yapmak da yer almaktadır. SMS ile sorgulama yapmak isteyen kişiler, öncelikle kendi bankalarının mobil uygulamasını kullanarak, maaşlarının yatıp yatmadığını kontrol edebilirler. Bunun yanı sıra, Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla Evde Bakım Maaşı alan kişiler, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazarak, "4747" numarasına bir SMS göndererek bakiye takibi yapabilirler. Bu SMS'in ücreti, operatör tarafından 1 SMS ücreti şeklinde tahsil edilecektir. Bu yöntem, maaşların yatıp yatmadığı hakkında net bir bilgiye ulaşmak isteyen kişiler için oldukça pratik bir çözüm olabilir.

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