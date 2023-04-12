Evde bakım maaşı yatan iller listesi! TCKN ile hemen kontrol edin: Hesabınıza 4.336 TL yatırılmış olabilir!

İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında evde bakım maaşlarının yatış tarihleri yer alıyor. Peki evde bakım maaşları kimlere yattı? Evde bakım maaşı şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞLARIEvde bakım maaşlarından faydalanabilmek için belirlenen bazı şartlar gerekiyor. İlk olarak evde bakılan kişinin yüzde 50 ya da daha üstünde engelli raporu olması gerekiyor. Evde bakımı sağlanan kişinin günlük ihtiyaçlarını tek başına yapamaması gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Başvuru yapılacak kişinin ailesi tarafından bakılması ve bir merkezde kalmıyor olması gerekiyor. Belirlenen şartları taşıyan vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen başvuru yaparak ödemelerden faydalanabiliyor.
2023 senesinde maaşlara yapılan zam sonrasında evde bakım maaşlarına da yüzde 30 zam yapıldı ve 4 bin 336 TL'ye yükseldi. Aynı zamanda evde bakım maaşlarının miktarları şartlara ve enflasyon oranına göre değişkenlik göstermektedir. Emekli maaşı, yaşlılık maaşı, iş göremez geliri, ölüm maaşı alan kişiler aynı zamanda bayram öncesinde bayram ikramiyesinden de faydalanabiliyor. Evde bakım maaşı alan kişilerin de faydalanabileceği bayram ikramiyeleri bu sene 2 bin TL'ye yükseltildi ve iki bayram öncesinde toplam 4 bin TL olarak verilecek. Bayram ikramiyeleri SGK tarafından ödemelerin alındığı banka hesaplarına yatıyor. Evde bakım maaşları hak sahiplerinin hesabına her ay 15. ve 30. gün arasında yatırılıyor. Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı e-Devlet sisteminde arama kısmına Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama yazıp aratarak sorgulanabiliyor.