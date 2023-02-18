Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı! Bu illerde yaşayanlar hesaplarını kontrol etsin!







SMS ile Evde Bakım Maaşı Sorgulama







Evde Bakım Maaş Sorgulama 2023

Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evde Bakım Maaşı Yatan İller

Şubat ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde, evde bakım maaşlarının ödendiği illerin listesi araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakanlara yönelik sosyal yardım ödemelerinin hangi illerde yapıldığına ilişkin çok sayıda soru geliyor. Vatandaşlar, artırılan evde bakım maaşı tutarını ve evde bakım ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Son maaş zammından sonra evde bakım maaşının ne kadar arttığı da merak konusu.Evde bakım aylığı alanlar da cep telefonlarının SMS özelliğini kullanarak bakiyelerini kontrol edebiliyor. Aylıklarını Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alanlar "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS göndererek bakiyelerini takip edilebilir. Ancak operatörünüz tarafından 1 SMS ücreti alınıyor.Evde bakım aylığı ödemelerinizi E-Devlet üzerinden kontrol edilebilir. TC kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgisi Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemenizle ilgili detaylar gösterilecek. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliğini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesi altında bulabilirsiniz.Evde bakım maaşı alabilmek için yerine getirilmesi gereken üç koşul var. İlk olarak, başvuru sahibinin uygun gelir kriterlerini karşılaması gerekir. İkinci olarak, bakıma muhtaçlık kriterlerinin karşılanması gerekir. Üçüncü olarak, başvuru sahibi ağır engelli olduğunu belirten bir sağlık kurulu raporu sunmalı.1- İstanbul 2- İzmir 3- Tokat 4- Nevşehir 5- Bolu 6- Kocaeli 7- Sivas 8- Kayseri 9- Tekirdag 10- Mersin 11- Kırşehir12- Antalya 13- Amasya 14- Kahramanmaraş 15- Sakarya 16- Isparta 17- Mardin 18- Samsun 19- Şanlıurfa 20- Bursa 21- Van 22- Rize 23- Adana 24- Hatay 25- Gaziantep 26- Tunceli 27- Aksaray 28- Malatya 29- Ankara 30- Balıkesir 31- Aydın 32- Konya 33- Erzincan 34- Afyonkarahisar 35- Nigde 36- Sinop 37- Eskişehir 38- Adıyaman 39- Mugla 40- Osmaniye 41- Çanakkale 42- Zonguldak 43- Edirne 44- Erzurum 45- Kırklareli 46- Kütahya 47- Denizli 48- Gümüşhane 49- Yozgat 50- Kars 51- Yalova 52- Ardahan 53- Düzce 54- Diyarbakır 55- Siirt 56- Kırıkkale 57- Manisa 58- Bartın 59- Uşak 60- Bilecik 61- Burdur 62- Çorum