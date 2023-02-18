GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 15:34

Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı! Bu illerde yaşayanlar hesaplarını kontrol etsin!

Evde Bakım Maaşlarının Ödendiği İller Listesi

GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 15:34
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı! Bu illerde yaşayanlar hesaplarını kontrol etsin!
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Şubat ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde, evde bakım maaşlarının ödendiği illerin listesi araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakanlara yönelik sosyal yardım ödemelerinin hangi illerde yapıldığına ilişkin çok sayıda soru geliyor. Vatandaşlar, artırılan evde bakım maaşı tutarını ve evde bakım ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Son maaş zammından sonra evde bakım maaşının ne kadar arttığı da merak konusu.

yaşlı bakım

SMS ile Evde Bakım Maaşı Sorgulama



Evde bakım aylığı alanlar da cep telefonlarının SMS özelliğini kullanarak bakiyelerini kontrol edebiliyor. Aylıklarını Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alanlar "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS göndererek bakiyelerini takip edilebilir. Ancak operatörünüz tarafından 1 SMS ücreti alınıyor.

Evde Bakım Maaş Sorgulama 2023

Evde bakım aylığı ödemelerinizi E-Devlet üzerinden kontrol edilebilir. TC kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgisi Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemenizle ilgili detaylar gösterilecek. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliğini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesi altında bulabilirsiniz.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşı alabilmek için yerine getirilmesi gereken üç koşul var. İlk olarak, başvuru sahibinin uygun gelir kriterlerini karşılaması gerekir. İkinci olarak, bakıma muhtaçlık kriterlerinin karşılanması gerekir. Üçüncü olarak, başvuru sahibi ağır engelli olduğunu belirten bir sağlık kurulu raporu sunmalı.

Evde Bakım Maaşı Yatan İller 

1- İstanbul

2- İzmir

3- Tokat

4- Nevşehir

5- Bolu

6- Kocaeli 

7- Sivas

8- Kayseri

9- Tekirdag 

10- Mersin

11- Kırşehir

12- Antalya 

13- Amasya

14- Kahramanmaraş

15- Sakarya 

16- Isparta

17- Mardin

18- Samsun 

19- Şanlıurfa

20- Bursa

21- Van 

22- Rize

23- Adana

24- Hatay 

25- Gaziantep

26- Tunceli

27- Aksaray 

28- Malatya

29- Ankara

30- Balıkesir 

31- Aydın

32- Konya

33- Erzincan 

34- Afyonkarahisar

35- Nigde

36- Sinop 

37- Eskişehir

38- Adıyaman 

39- Mugla 

40- Osmaniye

41- Çanakkale

42- Zonguldak 

43- Edirne

44- Erzurum

45- Kırklareli 

46- Kütahya

47- Denizli

48- Gümüşhane

49- Yozgat

50- Kars

51- Yalova 

52- Ardahan

53- Düzce

54- Diyarbakır 

55- Siirt

56- Kırıkkale

57- Manisa 

58- Bartın

59- Uşak

60- Bilecik 

61- Burdur

62- Çorum  

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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