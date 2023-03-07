Evde bakım maaşları gelen zamlar sonrasında artışa geçerken 4.337 TL olarak hesaplarda yerini alıyor. Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt aranırken Mart ayı evde bakım parası yardım iller listesi sorgulaması için araştırmalar başladı. İşte, evde bakım maaş sorgulama ekranı haberimizde.
Finans
07 Mart 2023 - 22:05
Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı! Hemen kontrol edin: bugün yatırılmış olabilir!
2023 Mart ayıyla beraber milyonlarca vatandaş evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını araştırmaya başladı. Merak edenler için güncel Mart ayı evde bakım maaş tarih ödemelerine ilişkin bilgiler verildi. İşte, evde bakım maaş tarihleri ve detaylar...
Finans
07 Mart 2023 - 22:05