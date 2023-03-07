Finans
07 Mart 2023 - 22:05

Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı! Hemen kontrol edin: bugün yatırılmış olabilir!

2023 Mart ayıyla beraber milyonlarca vatandaş evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını araştırmaya başladı. Merak edenler için güncel Mart ayı evde bakım maaş tarih ödemelerine ilişkin bilgiler verildi. İşte, evde bakım maaş tarihleri ve detaylar...

Finans
07 Mart 2023 - 22:05
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı! Hemen kontrol edin: bugün yatırılmış olabilir!


Evde bakım maaşları gelen zamlar sonrasında artışa geçerken 4.337 TL olarak hesaplarda yerini alıyor. Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt aranırken Mart ayı evde bakım parası yardım iller listesi sorgulaması için araştırmalar başladı. İşte, evde bakım maaş sorgulama ekranı haberimizde.

7 MART 2023 EVDE BAKIM MAAŞ YATAN İLLER

Mart ayıyla beraber ödemelerin henüz hesaplara yatırılmadığı bilgisi verildi. 15 ve 31 tarihleri arasında ödemelerin hesaplarda yer alması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödemeler başvurusu onaylanan kişilerin hesaplarında yer alacak.



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EVDE BAKIM MAAŞ SORGULAMA

Evde bakım maaşını sorgulamak isteyenler e devlet sistemi üzerinden arama motoruna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazılarak açılan sayfa üzerinden maaş ödemesine ilişkin bilgi sahibi olabildiği gibi aynı zamanda cep telefonlarından BAKIYE yazıp 4747'e kısa mesaj göndermesi yeterli olacaktır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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