Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı! Hemen kontrol edin: bugün yatırılmış olabilir!







7 MART 2023 EVDE BAKIM MAAŞ YATAN İLLER







EVDE BAKIM MAAŞ SORGULAMA

Evde bakım maaşları gelen zamlar sonrasında artışa geçerken 4.337 TL olarak hesaplarda yerini alıyor. Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt aranırken Mart ayı evde bakım parası yardım iller listesi sorgulaması için araştırmalar başladı. İşte, evde bakım maaş sorgulama ekranı haberimizde.Mart ayıyla beraber ödemelerin henüz hesaplara yatırılmadığı bilgisi verildi. 15 ve 31 tarihleri arasında ödemelerin hesaplarda yer alması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödemeler başvurusu onaylanan kişilerin hesaplarında yer alacak.Evde bakım maaşını sorgulamak isteyenler e devlet sistemi üzerinden arama motoruna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazılarak açılan sayfa üzerinden maaş ödemesine ilişkin bilgi sahibi olabildiği gibi aynı zamanda cep telefonlarından BAKIYE yazıp 4747'e kısa mesaj göndermesi yeterli olacaktır.