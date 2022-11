Evde bakım maaşı yattı mı 4 Ekim 2022? Evde bakım parası yatan iller!

Evde bakım parası yattı mı 4 Kasım 2022?







Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaşı ne kadar 2022?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan kişilere her ay evde bakım parası ödeniyor. Bakanlığın bu desteği her ay belirli tarihler arasında vatandaşların hesabına aktarılıyor. Kasım ayına girilmesiyle birlikte evde bakım parasının ne zaman yatacağına yönelik aramalar hız kazandı. Yapılan son açıklamayla evde bakım parası yatan iller belli oldu.Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan kişilerin yakınlarına ödenmektedir. Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15’i ile 30’u arasında hesaplara yatırılmaktadır.Evde bakım maaşı alma hakkı olan vatandaşlar, evde bakım parasının yatıp yatmadığını e-Devlet sistemi üzerinden kolayca öğrenebilirler. E-Devlet’te yer alan “ Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama “ sayfası üzerinden sorgulanabilmektedir. Maaş alma hakkı olan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla evde bakım maaşının yatıp yatmadığını öğrenebilirler. Kasım ayı evde bakım maaşı henüz hesaplara yatırılmadı. Ayın 15’inden itibaren hesaplara aktarılması bekleniyor.Evde bakım maaşı e-Devlet üzerinden sorgulanabildiği gibi aynı zamanda SMS ile de sorgulanabilmektedir. Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla maaş alanlar, cep telefonlarından kısa mesaj göndererek de sorgulama yapabilirler. Bunun için mesaj bölümüne girerek BAKIYE yazıp 4747’ye SMS atmak yeterli olacaktır.Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ödenen maaştır. Evde bakım maaşı alabilmek için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin net tutarının 2/3’ünden daha az olması gerekmektedir. 2022 yılının Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ile birlikte evde bakım maaşı da arttı. Evde bakım maaşı 2 bin 706 liradan 3 bin 340 liraya yükseltildi. Böylelikle Ocak 2023’e kadar evde bakım maaşı her ay 3 bin 340 lira olarak ödenecek. Ocak 2023’te asgari ücrete yapılacak zam ile birlikte evde bakım maaşı da yeniden artacak.