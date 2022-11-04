Evde bakım maaşı yattı mı 4 Ekim 2022? Evde bakım parası yatan iller!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan kişilere her ay evde bakım parası ödeniyor. Bakanlığın bu desteği her ay belirli tarihler arasında vatandaşların hesabına aktarılıyor. Kasım ayına girilmesiyle birlikte evde bakım parasının ne zaman yatacağına yönelik aramalar hız kazandı. Yapılan son açıklamayla evde bakım parası yatan iller belli oldu.
Evde bakım parası yattı mı 4 Kasım 2022?Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan kişilerin yakınlarına ödenmektedir. Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15’i ile 30’u arasında hesaplara yatırılmaktadır.
Evde bakım maaşı alma hakkı olan vatandaşlar, evde bakım parasının yatıp yatmadığını e-Devlet sistemi üzerinden kolayca öğrenebilirler. E-Devlet’te yer alan “ Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama “ sayfası üzerinden sorgulanabilmektedir. Maaş alma hakkı olan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla evde bakım maaşının yatıp yatmadığını öğrenebilirler. Kasım ayı evde bakım maaşı henüz hesaplara yatırılmadı. Ayın 15’inden itibaren hesaplara aktarılması bekleniyor.