EKONOMİ
05 Temmuz 2022 - 23:35

Evde bakım maaşına zam geldi mi, ne kadar zamlandı? Temmuz 2022 Evde bakım maaşı

Temmuz başında yapılan zam evde bakım ücreti alan hasta yakınlarını da yakından ilgilendirdi. Asgari ücretin artması ile evde bakım maaşı ücretleri de arttı mı? merak konusu oldu.

EKONOMİ
05 Temmuz 2022 - 23:35
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Evde bakım maaşına zam geldi mi, ne kadar zamlandı? Temmuz 2022 Evde bakım maaşı


Evde hasta bakan hasta yakınlarına aylık olarak verilen evde bakım ücreti ne kadar kadar oldu? 2706 TL olan evde bakım ücreti şimdi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Temmuz evde bakım maaş zammı ne kadar oldu?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından evde bakım ücretine gelen zam da merak konusu oldu. 5500 olan asgari ücret evde bakım ücretine gelecek maaşı sorgulattı. 2706 TL olan ücret 3340 TL oldu. Noyan Doğan açıklamasında Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.



Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir’ ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı’ ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor" dedi. 

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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