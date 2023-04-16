Finans
16 Nisan 2023 - 20:00

Evde bakım maaşının kapsamı genişledi! Bakan Yanık güzel haberi verdi: O kişiler de yararlanacak

Evde bakım maaşları ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay 568 bin vatandaşın evde bakım yardımından yararlandığını açıkladı. Ayrıntılar haberimizde...

Finans
16 Nisan 2023 - 20:00
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Evde bakım maaşının kapsamı genişledi! Bakan Yanık güzel haberi verdi: O kişiler de yararlanacak
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Bakan Yanık, Evde Bakım Yardımı programının ülkemizde bakıma muhtaç ağır engelli vatandaşlar ve çalışamayan bireylere destek sağlamak amacıyla 2006 yılından bu yana uygulandığını söyledi. Bu ay düzenli olarak ödenen yardımın tutarı 2 milyar 432 milyon TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞLARI ÖDENMEYE BAŞLADI

ödeme



Bakan Yanık, evde bakım maaşlarının bugün hesaplara yatmaya başladığını ve toplamda 2 milyar 432 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı. Bu yardım programı, 2006'dan beri ağır engelli yakınlarına ve çalışamayan vatandaşlara destek sağlamak amacıyla uygulanıyor. Bu ay, 568 bin vatandaş bu yardımdan yararlanacak. Ayrıca Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıkarıldığı da belirtildi. Bakan Yanık, Türkiye Yüzyılı vizyonunun toplumsal katılımı mümkün kılmak için çaba gösterdiğini ve engelli bireylerin de toplumda aktif bir şekilde yer almalarını amaçladığını vurguladı.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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