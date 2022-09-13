Dar gelirli vatandaşlara yönelik yardımlar hükümet tarafından hız kesmeden devam ediyor. Alınan bilgilere göre Perşembe günü itibariyle vatandaşların hesaplarına 3 bin 340 TL tutarında para yatırılacak. İlgili bakanlık tarafından belirlenen şartları karşılayan her vatandaş bu yardımdan faydalanabilecek. Hükümet tarafından yapılan sosyal yardımlar tam gaz devam ediyor. Yardıma muhtaç Olan aileler için devlet işe el attı. Perşembe günü itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına 3 bin 340 TL tutarında para yatırılacak. Evde bakım maaşı olarak adlandırılan bu ödemeye yönelik başvurular halen devam etmekte. Durumunu belgeli bir şekilde sunan vatandaşlara her ay düzenli bir şekilde yardım verilecek.
EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 21:16
Evde bakım parası alanlar dikkat! Bu tarihte hesaplara 3 bin 340 TL ödeme yapılacak
Dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Alınan bilgilere göre Perşembe günü itibariyle evde bakım parası alanlara yüklü miktarda para yatırılacak. Peki, evde bakım parası ne kadar? Evde bakım parası nereden alınır? Evde bakım parası almak için gerekli şartlar neler? İşte evde bakım maaşı detayları...
EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 21:16
Evde Bakım maaşı Ödemesi Ne Zaman Yapılacak? 2022 yılı Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri 15 Eylül tarihi itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatmaya başlayacak. Her ayın 15 ile 30’u arasında ödemeler tamamlanarak vatandaşların hesaplarında oluyor. Bu ay içinde 2 gün sonra başlayacak olan ödemeler 30 Eylül tarihine kadar tamamlanmış olacak.
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