EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 21:16

Evde bakım parası alanlar dikkat! Bu tarihte hesaplara 3 bin 340 TL ödeme yapılacak

Dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Alınan bilgilere göre Perşembe günü itibariyle evde bakım parası alanlara yüklü miktarda para yatırılacak. Peki, evde bakım parası ne kadar? Evde bakım parası nereden alınır? Evde bakım parası almak için gerekli şartlar neler? İşte evde bakım maaşı detayları...

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 21:16
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Evde bakım parası alanlar dikkat! Bu tarihte hesaplara 3 bin 340 TL ödeme yapılacak


Dar gelirli vatandaşlara yönelik yardımlar hükümet tarafından hız kesmeden devam ediyor. Alınan bilgilere göre Perşembe günü itibariyle vatandaşların hesaplarına 3 bin 340 TL tutarında para yatırılacak. İlgili bakanlık tarafından belirlenen şartları karşılayan her vatandaş bu yardımdan faydalanabilecek.

Hükümet tarafından yapılan sosyal yardımlar tam gaz devam ediyor. Yardıma muhtaç Olan aileler için devlet işe el attı. Perşembe günü itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına 3 bin 340 TL tutarında para yatırılacak. Evde bakım maaşı olarak adlandırılan bu ödemeye yönelik başvurular halen devam etmekte. Durumunu belgeli bir şekilde sunan vatandaşlara her ay düzenli bir şekilde yardım verilecek.



Evde Bakım Maaşı

Evde Bakım Maaşını Kimler Alabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden her ay düzenli bir şekilde ödenen evde bakım maaşı, bakıma muhtaç hasta yaşlı ve engelli kişilerin ailelerine verilmektedir. Fakat evde bakım maaşının amacının bakıma muhtaç kişinin ihtiyaçlarının ad verilir bir biçimde karşılanması olduğu ve bunun için verildiğini de unutmamak gerekiyor. Yani bu ödeme dolaylı bir şekilde de olsa bakıma muhtaç olanlara veriliyor.

Evde Bakım Maaşı

2022 Evde Bakım Maaşı Kaç TL?

Evde bakım parası ödemeleri her altı ayda bir enflasyon oranına göre zamlı olarak veriliyor. 2022 yılında devlet tarafından verilen evde bakım maaşı 3340 TL’ye yükseldi. Evde bakım parası ödemelerine 2023 yılının Ocak ayından itibaren tekrardan zam gelecek. Enflasyon oranına göre zamlanan evde bakım maaşının ne kadar olacağı da 2023 yılı enflasyon oranına bağlı yükselecek.

Evde Bakım Maaşı

Evde Bakım maaşı Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?

2022 yılı Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri 15 Eylül tarihi itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatmaya başlayacak. Her ayın 15 ile 30’u arasında ödemeler tamamlanarak vatandaşların hesaplarında oluyor. Bu ay içinde 2 gün sonra başlayacak olan ödemeler 30 Eylül tarihine kadar tamamlanmış olacak.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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