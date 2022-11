Evde bakım parası nasıl alınır, şartları neler? Engelli yakını maaşı ne kadar, nereye başvurulur? Evde bakım engelli maaş sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI







EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

ENGELLİ AYLIĞI NEDİR?

YAŞLILIK AYLIĞI ALAN BİR KİŞİ ENGELLİ AYLIĞINDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

ENGELLİ AYLIĞI ALABİLMEK İÇİN SADECE ENGELLİ RAPORU YETERLİ OLUR MU?

ENGELLİ AYLIĞINA BAŞVURUDA BULUNURKEN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?

18 YAŞ ALTI ENGELLİ YAKINI AYLIĞI NEDİR?

ENGELLİ AYLIĞI ALAN BİR KİŞİ ENGELLİ YAKINI AYLIĞI MAAŞI ALABİLİR Mİ?

ENGELLİ AYLIĞI (2022 AYLIĞI) BAĞLANMASI

ENGELLİ AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Engelli Aylığı Hesaplara Ne Zaman Yatıyor?

Aile Bakanı Derya Yanık, aile odaklı sosyal hizmetler politikası doğrultusunda engellilere yönelik bakım hizmetlerini geliştirip çeşitlendirdiklerini belirterek, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 562 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir hizmetler ile ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu vurgulamak isterim” ifadelerine yer verdi.Evde bakım aylığı almak için 3 şartın sağlanması gerekir:1) Geçim şartına uymak, 2) Bakıma muhtaçlık kriterleri, 3) Ağır engelli olduğunu bildiren sağlık raporu.Asgari ücrete yapılan zam ile evde bakım ücretine zam yapıldı. Evde bakım maaşı aylık ödenmesine rağmen bu ödeme 3340 TL'ye çıktı. Sağlık raporundan ağır engellilik çıkarılmışsa evde bakım ödeneği ödenmez.Yaşlılık aylığı; 65 yaşını doldurmuş veya nafaka almayan, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda nafaka ve iaşe dahil sürekli bakım hizmeti almayan, Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan, sosyal güvencesi olmayan ve kurumlarından gelir veya emeklilik hakkı almayan, isteğe bağlı sigorta primi ödemeyen, aynı hanede yaşayıp yaşamadığına bakılmaksızın uzun süreli sigortalı olarak çalışmayan, kendilerinin ve eşinin, kişi başına ortalama aylık geliri, asgari net maaşın 1/3'ünden az olan Türk vatandaşlarına verilir. 2022 sayılı aylık başvurular kişinin ikamet ettiği yerin Sosyal ve Dayanışma Vakfı'na (SYD) gönderilir. İhtiyaç değerlendirmesi kapsamında; Hanede yaşayan tüm insanların gelir, mal ve giderleri ile nafaka yükümlülükleri dikkate alınır. • Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı dışında herhangi bir belge istenmemektedir. Vatandaşlar kimlikleri ile başvuru yapabilirler. Başvuru, başvuru formu doldurularak resmileştirilir. • Aylık 5 farklı ödeme yapılır. Yaşlılık aylığı, yüzde 40-69 arası malul aylığı, yüzde 70 ve üzeri malul aylığı, 18 yaş altı malul yakın aylığı ve silikosiz aylığı. Silikosiz aylığında yeni başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak silikoz aylığı sırasında ölen vatandaşların yakınlarından gelen talepler kabul edilmektedir.Yetkilendirilmiş bir sağlık kuruluşundan engellilik derecesinin %70 veya daha fazla olduğuna dair bildirim alan yaşlılık aylığı alan kişi de malul aylığı alabilir. %70 değerinin altında ise sadece yaşlılık aylığı ödenebilir. 65 yaşından önce maluliyet aylığı alanlara %40-69 arasında olanların aylıkları ödenmeye devam edilecek.Hayır, bu yeterli değil; Aynı zamanda, engelli bir kişinin çalışmaması veya emekli olmaması, bağımlı veya geçimini sağlayabilmesi ve hanede yaşayan kişi başına düşen gelirinin yoksulluk sınırının altında olması gerekir.Yetkili hastaneden alınan engelli doktor raporu (20.02.2020 tarihinden sonra sağlık kurulu raporları elektronik ortamda iletildiği için bu tarihten sonra yapılan tetkikler gerekli değildir.) ve kişinin kendisi talep etmemesi halinde, vesayet belgesi veya vekaletname örneği.En az hafif düzeyde özel ihtiyaçları veya engelleri olan 18 yaşından küçüklere ve aynı evde yaşamaları koşuluyla fiilen baktıkları yüzde 40 ve üzeri olan yakını olanlara verilen yardımdır.Yüzde 40-69 arası engelli aylığı alan kişi tarafından alınabilir. Ancak çalışma engeli yüzde 70 veya daha fazla olan kişi göreli maluliyet aylığı alamamaktadır.Herhangi bir zorunlu sosyal sigorta kurumuna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) değil, maluliyeti en az yüzde 40 olanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) 2022 maaşının ödenmesi 18 yaşını doldurmuş veya 18 yaşından küçük engelli yakını bulunan ve ilgili SYDV'ler tarafından belgelenmiş kişiler üzerinden tanınan bir mali haktır. Bu şartları sağlayanlar, bölgelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına başvurarak 2022 kanunu kapsamında maaş başvurusunda bulunabilirler. Başvuru sonrasında gelir kriteri değerlendirilecektir. Hanehalkı toplam gelirinin (mülk-mülk) hanede yaşayan kişi sayısına bölünmesi net asgari ücretin üçte birini geçmemesini sağlar. 2022 engelli maaşı aylık olarak ödenecek. 2022'de engelli kişinin 2 derece engelliliği olacaktır: %40 ila %69 engellilik oranı ile engellilik aylığı ve %70 ve üzeri engellilik derecesi ile engellilik aylığı. İş göremezlik derecesi %70 ve daha fazla olanlar, iş göremezliği %40 – %69 olanlara göre daha yüksek aylık maaş almaktadırlar. Tarım sigortası sahibi ile birlikte bir sosyal sigorta kurumundan gelir veya aylık alan, gönüllü sigorta primi ödeyen veya kuruma sigorta primi ödeyen kişiler engelli aylığı alamazlar. 2021 yılında yüzde 40-69 engelli vatandaşlar için engelli aylığı 661 lira, en az yüzde 70 engelli aylığı 991 lira olarak belirlendi.• %40-69 Engelli aylığı: • 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan, • %40-%69 arası engelli olan, • %70 ve Üzeri Engelli Aylığı; • 18 yaşından büyük olan, • %70 ve üzeri engelli olan,1. Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü yatıyor. 2. Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü yatıyor. 3. Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü yatıyor. 4. Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8. günü yatıyor. 5. Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9. günü yatıyor.