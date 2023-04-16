Evde bakım ve 65 yaş maaşı alanlar dikkat! Temmuz'dan sonra maaşınız bu kadar olacak!







65 YAŞ MAAŞI NE KADAR OLACAK?







EVDE BAKIM MAAŞINA NE KADAR AM GELECEK?

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı, seçim beyannamelerinde yer alan vaatler doğrultusunda asgari ücretin Temmuz ayında artırılacağını açıkladı. Asgari ücrete ek zam yapılacak ve bu zammın enflasyonun üzerinde olacağı belirtildi. Böylece asgari ücretin 11 bin liraya kadar çıkabileceği ifade edildi. Ayrıca evde bakım maaşı ve yaşlılık aylığına da zam yapılacağı duyuruldu.65 yaş maaşı şu anda 2 bin 604 TL seviyesinde. Ancak Temmuz ayında yapılacak yüzde 30 zamla birlikte bu maaş 3 bin 385 TL'ye yükselmesi bekleniyor.Evde bakım maaşı ise şu anda 3 bin 336 TL seviyesinde ancak asgari ücrete yapılan zamla birlikte bu miktar 4 bin 337 TL'ye yükseldi. Ayrıca evde bakım maaşına da yüzde 30 zam yapılması durumunda bu rakam 5 bin 638 TL'ye çıkacak. Zammın Temmuz ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.