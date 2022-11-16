Evde bakım yardımı paraları yattı mı? 17 Kasım 2022 Perşembe Evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi

Bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerinin bir süredir araştırdığı ve beklediği evde bakım maaşları ve yaşlılık aylığının hangi tarihlerde hangi illerden başlayarak yatacağı merak konusu. Genellikle evde bakım maaşların her ayın 15'inden sonra yatmaya başlıyor. Ancak 15 Kasımda maaşların yatmaması herkesin bunu merak etmesine neden oldu. E-devlet üzerinden, bakım parasının yatıp yatmadığını kolaylıkla sorgulayabilirsiniz.
Evde bakım parası ile ilgili kasım ayında için tüm süreç tamamlandı. Sistemin belirlemiş olduğu illerden başlayarak maaşlar yatmaya başlayacak. Evde bakım maaşları her ayın 15i ve 30'u arasındaki tarihlerde yatılır.
Evde Bakım maaşı ne zaman yatacak?Sistem üzerinden bu illeri öğrenmenin iki yolu bulunmaktadır. İlki e-devlet üzerinden bu sorgulamayı yapabilir ya da SMS göndererek bilgi alabilirsiniz.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ. SMS göndermek isteyenler; büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye gönderebilirsiniz. Ya da, e-devlet üzerinden sorgulama yapmak isteyenler; Tc kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme girerek sorgulama yapabilirler. Bazı yaşlı ve engelliler evde bakım aylıkları hesaplarına geçmeye başladı. Ancak çoğu kişi henüz bakım aylığını alamadığı için bunu sorgulamaya başladı. Bugün itibariyle henüz hangi şehirlere yatıp yatmadığı belli değil.