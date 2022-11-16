YAŞAM
16 Kasım 2022 - 23:31

Evde bakım yardımı paraları yattı mı? 17 Kasım 2022 Perşembe Evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı için yine heyecan başladı. Bakıma muhtaç engelli ve yaşlı vatandaşlara devletin verdiği evde bakım parası ya da halk arasında bilinen adıyla yaşlılık aylığı hesaplara gönderilmeye başlıyor. Bu sebeple evde bakım yatan iller güncel liste kasım ayı için merak ediliyor. Peki 16 Kasım 2022 evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden evde bakım parası yatan illeri sorgulayabilirsiniz. İşte 14 15 16 17 18 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi...

YAŞAM
16 Kasım 2022 - 23:31
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Evde bakım yardımı paraları yattı mı? 17 Kasım 2022 Perşembe Evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi


Bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerinin bir süredir araştırdığı ve beklediği evde bakım maaşları ve yaşlılık aylığının hangi tarihlerde hangi illerden başlayarak yatacağı merak konusu. 

Genellikle evde bakım maaşların her ayın 15'inden sonra yatmaya başlıyor. Ancak 15 Kasımda maaşların yatmaması herkesin bunu merak etmesine neden oldu. E-devlet üzerinden, bakım parasının yatıp yatmadığını kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. 



Evde bakım parası ile ilgili kasım ayında için tüm süreç tamamlandı. Sistemin belirlemiş olduğu illerden başlayarak maaşlar yatmaya başlayacak. Evde bakım maaşları her ayın 15i ve 30'u arasındaki tarihlerde yatılır. 

evde bakım aylığı

Evde Bakım maaşı ne zaman yatacak?

Sistem üzerinden bu illeri öğrenmenin iki yolu bulunmaktadır. İlki e-devlet üzerinden bu sorgulamayı yapabilir ya da SMS göndererek bilgi alabilirsiniz. 

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

SMS göndermek isteyenler;  büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye gönderebilirsiniz. 

Ya da, e-devlet üzerinden sorgulama yapmak isteyenler;  Tc kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme girerek sorgulama yapabilirler.

Bazı yaşlı ve engelliler evde bakım aylıkları hesaplarına geçmeye başladı. Ancak çoğu kişi henüz bakım aylığını alamadığı için bunu sorgulamaya başladı. Bugün itibariyle henüz hangi şehirlere yatıp yatmadığı belli değil.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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