Evde bile rahat yok! Evinde bunu yapan 4.839 TL ceza ödeyecek: Karar kesinleşti, affı yok!

Apartmanda gürültü ve ses yapan komşularla yaşamak hiç birimizin istemediği bir durumdur. Gürültü ve ses yapanlar için üzücü bir haber geldi. Detaylar haberimizde…
KARAR RESMİ GAZETE: EVDE BUNU YAPANLAR ARTIK 4.839 TL ÖDEYECEK
Çevre mevzuatı kapsamında 2023 yılında uygulanması planlanan cezalardan bazıları güncellendi. 2872 Sayılı Çevre Kanunu (2023/1) kapsamında verilen para cezalarına ilişkin tebliğ çerçevesinde 2023 yılı için uygulanacak cezalar belirlendi. Bunu evde yapanlar yandı: Resmî gazetede duyuru! Artık 4.839 TL para cezası uygulanacaktır. Bu Resmî Gazete ‘de ilan edildi. Daha sonra 4 bin 839 TL para cezası verileceği açıklandı. Apartman ve yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşları etkileyen kararların detayları açıklandı. Gürültücü komşular rekor para cezalarıyla karşı karşıya. Apartman da ve sitelerde yaşayan vatandaşları etkileyen bir karar alındı. Gürültücü komşular yandı artık 4. Bin 839 Türk Lirası cezası ile karşı karşıyalar. Karar Resmî Gazete ‘de ilan edildi.