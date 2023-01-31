YAŞAM
31 Ocak 2023 - 23:30

Evde bile rahat yok! Evinde bunu yapan 4.839 TL ceza ödeyecek: Karar kesinleşti, affı yok!

Ülkemizde milyonlarca vatandaş apartman sisteminde yaşamını sürdürmektedir. Ancak apartmanda yaşamanın da belirli kuralları vardır. Bu kuralların en başında ise gürültü yapmamak geliyor. Artık gürültü yapanların iki defa düşünmesi gerekiyor. İşte haberin detayları…

YAŞAM
31 Ocak 2023 - 23:30
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Evde bile rahat yok! Evinde bunu yapan 4.839 TL ceza ödeyecek: Karar kesinleşti, affı yok!


Apartmanda gürültü ve ses yapan komşularla yaşamak hiç birimizin istemediği bir durumdur. Gürültü ve ses yapanlar için üzücü bir haber geldi. Detaylar haberimizde…

bakanlık

KARAR RESMİ GAZETE: EVDE BUNU YAPANLAR ARTIK 4.839 TL ÖDEYECEK



Çevre mevzuatı kapsamında 2023 yılında uygulanması planlanan cezalardan bazıları güncellendi. 2872 Sayılı Çevre Kanunu (2023/1) kapsamında verilen para cezalarına ilişkin tebliğ çerçevesinde 2023 yılı için uygulanacak cezalar belirlendi. Bunu evde yapanlar yandı: Resmî gazetede duyuru! Artık 4.839 TL para cezası uygulanacaktır.

Bu Resmî Gazete ‘de ilan edildi. Daha sonra 4 bin 839 TL para cezası verileceği açıklandı. Apartman ve yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşları etkileyen kararların detayları açıklandı. Gürültücü komşular rekor para cezalarıyla karşı karşıya.

Apartman da ve sitelerde yaşayan vatandaşları etkileyen bir karar alındı. Gürültücü komşular yandı artık 4. Bin 839 Türk Lirası cezası ile karşı karşıyalar. Karar Resmî Gazete ‘de ilan edildi.

YÜZDE 122,93 ORANINDA ZAM GELDİ

Resmî gazetede yayınlanan bir tebliğ ile 2023 yılında kurallara uymayanlara verilecek para cezaları açıklandı. Resmî Gazete ‘de yayımlanan karara göre “Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 24 Kasım 2022 tarih ve 32023 sayı ile Resmi Gazete ‘de yayımlanan Vergi Usul Kanununa İlişkin Genel Tebliğ (dosya no:542), 2022 yılı için yeniden değerleme oranı 122,93 olarak hesaplandı ve rakamlar paylaşıldı.

bakanlık

GÜRÜLTÜ YAPAN KOMŞUYA 4.839 TL PARA CEZASI KESİLECEK

Kanunun 14. maddesine göre gerekli tedbir ve izinlerin alınmaması veya standartlara aykırı gürültü ve titreşime neden olunması halinde 4.bin 839 TL para cezası uygulanacaktır. Bu, üst ve alt komşulardan gürültü şikâyeti gelmesi durumunda mal sahibi veya kiracıya 4 bin 839 lira ceza kesileceği anlamına geliyor.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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