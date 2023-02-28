Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından birçok yardım duyuru gelirken AYGAZ'da bunlara katıldı. Yapılan açıklamalara bakılarak boş tüplerini veren deprem bölgesine destek sağlanmaya başladı. 31 Mart 2023 tarihinde kadar boş tüplerini getirenlere dolum yapılarak destek bölgesine gönderilecek.
YAŞAM
28 Şubat 2023 - 20:45
Evde boş mutfak tüpü varsa bu kampanya size: 31 Mart'a kadar yapılması gerekiyor
Yemek yapmak için mutfaklarda tüp kullananlara duyuru geldi. Boş mutfak tüpü bulunanları ilgilendiren duyuru gelirken Aygaz'a getirilen boş tüpler, Aygaz tarafından LPG doldurularak depremde zarar gören yerlere bağış yapılacağı açıklandı.
YAŞAM
28 Şubat 2023 - 20:45