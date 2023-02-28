YAŞAM
28 Şubat 2023 - 20:45

Evde boş mutfak tüpü varsa bu kampanya size: 31 Mart'a kadar yapılması gerekiyor

Yemek yapmak için mutfaklarda tüp kullananlara duyuru geldi. Boş mutfak tüpü bulunanları ilgilendiren duyuru gelirken Aygaz'a getirilen boş tüpler, Aygaz tarafından LPG doldurularak depremde zarar gören yerlere bağış yapılacağı açıklandı.

YAŞAM
28 Şubat 2023 - 20:45
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Evde boş mutfak tüpü varsa bu kampanya size: 31 Mart'a kadar yapılması gerekiyor
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından birçok yardım duyuru gelirken AYGAZ'da bunlara katıldı. Yapılan açıklamalara bakılarak boş tüplerini veren deprem bölgesine destek sağlanmaya başladı. 31 Mart 2023 tarihinde kadar boş tüplerini getirenlere dolum yapılarak destek bölgesine gönderilecek.

AYGAZ'DAN DESTEK GELDİ

14 Şubat ve 31 Mart tarihleri arasında kampanyaya katılmayı kabul eden Aygaz tüplügaz bayilerinde geçerli olan kampanyayla beraber dolum yapılarak yardım yapılacağı belirtildi. Aygaz mobil uygulaması üzerinden üye olunarak boş tüpleriniz yardıma dönüşsün bölümünden bilgileri doldurarak kampanyaya dahil olabilirsiniz. Ücretsiz olarak teslim edilen 2 kg ve 12 kg tüpler Aygaz tarafından LPG doldurularak AFAD ile işbirliğiyle beraber koordinasyonu ile depremden ötürü zarar gören yerlere gönderimine karar verildi. Detaylı bilgiye Aygaz Mobil, aygaz.com.tr ve 444 4 999 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.



aygaz depreme destek

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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